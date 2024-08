Napoli, ufficiale David Neres: l’impatto dell’operazione sui conti del club

Il Napoli ha messo ufficialmente a segno il quarto acquisto del suo mercato estivo. Dopo gli arrivi di Spinazzola, Rafa Marín e Buongiorno, il nuovo colpo per Antonio Conte porta il nome di David Neres. Saltato l’arrivo di Marco Brescianini dal Frosinone (seppur in un ruolo diverso), ora è il turno dell’esterno offensivo mancino brasiliano classe ‘97 di proprietà del Benfica.

Quella zona del campo è coperta da Politano e Ngonge attualmente, però questa ha tutta l’aria di essere un’occasione di mercato e c’è stata la volontà di andare fino in fondo. Dopo avere trovato l’accordo con il calciatore, la società di De Laurentiis ha trovato anche quello con il Benfica. Ma quanto costerà Neres al Napoli? Come impatterà l’operazione sui conti 2024/25?

Neres stipendio Napoli – Quanto costa il calciatore

Partendo dal costo del cartellino, David Neres si trasferirà in azzurro sulla base di 28 milioni di euro, ai quali potrebbero aggiungersi eventuali bonus. Il calciatore dovrebbe firmare un quadriennale, motivo per cui la quota ammortamento nel 2024/25 – ricordando che il Napoli ammortizza i cartellini a quote decrescenti – sarà pari a 11,2 milioni di euro.

A questa cifra va aggiunto l’ingaggio, che dovrebbe essere pari a 3 milioni di euro netti: si tratta di 5,55 milioni di euro lordi. Se le cifre fossero confermate, sommando la quota ammortamento e lo stipendio, il costo di David Neres al Napoli nella sua prima stagione agli ordini di Antonio Conte sarà dunque pari a 16,75 milioni di euro.