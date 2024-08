Chelsea, ufficiale l’acquisto di Joao Felix: un altro mercato da quasi 300 milioni

Quanto ha speso il Chelsea sul mercato? Il Chelsea non si ferma più. Il club londinese – che in questa stagione sarà guidato da Enzo Maresca – ha portato a termine il suo decimo colpo di questo mercato estivo. Questa volta è stato il turno di Joao Felix, che si è trasferito a titolo definitivo dall’Atletico Madrid per 44,5 milioni di sterline, intorno ai 52 milioni di euro.

Il calciatore era già stato al Chelsea tra gennaio e giugno del 2023, prima di una stagione con la maglia del Barcellona. Ora torna a Londra, come parte di un mercato estivo per il quale il Chelsea ha già investito la bellezza di 275 milioni di euro circa, considerando solamente i cartellini dei calciatori acquistati: dieci in totale.

Quanto ha speso il Chelsea sul mercato? Gli acquisti della sessione estiva

Felix e Pedro Neto, annunciato qualche giorno fa, sono stati gli acquisti più cari di questa sessione finora, per un club che – dall’ingresso della nuova proprietà americana – ha raccolto risultati ben lontani da quelli sperati, considerando anche gli investimenti. Toccherà a Maresca cercare di risollevare le sorti dei Blues, potendo contare su tutti gli acquisti del mercato estivo:

Pedro Neto (Wolverhampton) – 60 milioni di euro

Joao Felix (Atletico Madrid) – 52 milioni di euro

Kiernan Dewsbury-Hall (Leicester) – 35 milioni di euro

Estevao (Palmeiras) – 34 milioni di euro

Filip Jorgensen (Villarreal) – 24,5 milioni di euro

Omari Kellyman (Aston Villa) – 22,5 milioni di euro

Aaron Anselmino (Boca Juniors) – 16,5 milioni di euro

Renato Veiga (Basilea) – 14 milioni di euro

Caleb Wiley (Atlanta) – 10 milioni di euro

Marc Guiu (Barcellona) – 6 milioni di euro

TOTALE – 274,5 milioni di euro

Quanto ha speso il Chelsea sul mercato? Le cifre dal 2022 e il rischio FPF

Considerando anche le sessioni di mercato precedenti, il Chelsea dall’arrivo della nuova proprietà ha speso quasi 1,4 miliardi di euro per i trasferimenti in entrata. Cifra ben lontana da quella incassata invece con le cessioni, che si avvicina a mezzo miliardo di euro. Operazioni che pesano sui conti, come dimostra il rosso prima delle tasse pari a 105 milioni di euro fatto registrare sul bilancio 2022/23.

«Nonostante la perdita nell’anno e le continue ripercussioni delle sanzioni imposte al club nell’anno precedente, la società continua a rispettare le normative finanziarie dell’UEFA e della Premier League», scriveva il Chelsea nel comunicato sui conti di quella stagione. Tuttavia, su questo fronte qualche dubbio rimane, dal momento in cui il Fair Play Finanziario inglese impone un deficit massimo di 105 milioni di sterline su un periodo di tre anni e considerando che i Blues dovranno fare a meno della Champions League per la seconda stagione consecutiva.