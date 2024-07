Ufficiale, Buongiorno al Napoli: le cifre e l’impatto a bilancio

Con il solito post su “X” il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha ufficializzato l’arrivo in maglia azzurra del difensore Alessandro Buongiorno. De Laurentiis, con ironia, ha scritto “Buongiorno a tutti”, a corredo della foto che ritrae lo stesso presidente del Napoli e il nuovo giocatore del club partenopeo firmare il contratto di rito fra le parti.

A ruota il messaggio della società azzurra: “Alessandro è orgoglioso di essere uno di noi”. Infine è stato pubblicato sul sito del club il comunicato ufficiale: “Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Alessandro Buongiorno dal Torino”.

Poco dopo è giunto anche il comunicato del club granata: “Il Torino comunica di aver ceduto al Napoli, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Buongiorno“.

“Buongiorno è stato un punto di riferimento, in campo e fuori, per tanti ragazzi: un modello da seguire per i giovani che indosseranno la maglia del Toro ispirandosi al suo esempio di impegno, serietà e professionalità. Il Torino ringrazia Alessandro per il bellissimo percorso intrapreso insieme in questi anni, lo saluta con un affettuoso abbraccio e gli augura ogni bene nel proseguimento della sua carriera”, ha aggiunto la società granata.

Buongiorno stipendio Napoli, l’impatto dell’operazione a bilancio

Secondo le indiscrezioni, il difensore classe 1999 ha firmato un contratto quinquennale da 2,5 milioni di euro netti (circa 4,6 milioni di euro lordi) con il club partenopeo, mentre l’operazione con il Torino si è conclusa per una cifra pari a 35 milioni di euro più bonus.

Il Napoli ha deciso di utilizzare criteri di ammortamento su base decrescente. Ad esempio, per un contratto di 5 anni, il costo storico viene ammortizzato nel seguente modo:

il 40% del costo storico nel primo anno di contratto;

il 30% del costo storico nel secondo anno;

il 20% del costo storico nel terzo anno;

il 7% del costo storico nel quarto anno;

il 3% del costo storico nel quinto e ultimo anno.

Considerando quindi questo aspetto, l’impatto a bilancio dell’operazione Buongiorno sui conti del Napoli (ipotizzando la valutazione di 35 milioni e che lo stipendio di 2,5 milioni rimanga fisso in questi anni) sarà la seguente tra ammortamento e stipendio lordo: