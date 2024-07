La Coppa Italia fa slittare Sanremo: il Festival sarà rinviato di una settimana

Il calcio prevale sulla musica. La Rai ha deciso di posticipare il Festival di Sanremo di una settimana: invece di tenersi dal 4 all’8 febbraio, si svolgerà dall’11 al 15. Lo riporta Il Secolo XIX, che spiega come la causa sia dovuta ai quarti di finale della Coppa Italia, trasmessi in esclusiva da Mediaset, che avrebbero sottratto pubblico alla manifestazione condotta da Carlo Conti.

Nei giorni scorsi l’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, aveva criticato la Lega Serie A per aver fatto coincidere le date della Coppa con quelle di Sanremo. La Rai ha immediatamente mobilitato i suoi esperti, e le simulazioni sull’eventuale concorrenza tra Festival e calcio hanno evidenziato una possibile diminuzione degli ascolti (indipendentemente dalle squadre coinvolte) e, di conseguenza, degli introiti pubblicitari.

Il nuovo sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, che aveva recentemente avuto un primo incontro informale con la Rai, ha commentato il cambiamento delle date con un «no comment». Tuttavia, trattandosi di una modifica sostanziale del regolamento organizzativo e non dei partecipanti, la questione dovrà essere comunque sottoposta all’attenzione dell’amministrazione.

Ieri, prosegue Il Secolo XIX, la notizia del rinvio di una settimana si è diffusa rapidamente in città. La prima conseguenza è stata una corsa a cambiare le prenotazioni. Alberghi e case vacanze, già esauriti per la settimana del Festival, dovranno riorganizzare le prenotazioni, con il rischio che qualcuno rimanga senza stanza se qualcun altro ha già prenotato per l’11-15 febbraio.

Il cambiamento delle date influenzerà anche altri aspetti, come la “cittadella del Festival” e gli eventi collaterali come Casa Sanremo e il palco dei concerti in piazza Colombo. Anche i contratti degli artisti potrebbero subire variazioni. L’unico a non mostrarsi preoccupato è stato Walter Vacchino, proprietario del teatro Ariston, sede del Festival: «Basta che ci dicano quando vogliono farlo e noi siamo pronti, nessun problema. Una settimana prima o una settimana dopo, le porte restano aperte». Anche i tempi di trasferimento del personale Rai a Sanremo per l’allestimento del palco saranno modificati. Il posticipo di una settimana potrebbe non essere un problema per Sanremo, che da tempo spera che il Festival si svolga in un periodo meno freddo.

Non sarà comunque una settimana esente da calcio. Nella settimana tra l’11 e il 15 infatti saranno in programma le gare di Champions League (esclusiva di Sky a livello pay) durante la settimana e soprattutto ci sarà il rischio di incrociarsi con la sfida tra Juventus-Inter, che sarà esclusiva di DAZN (quindi non nello slot del sabato sera riservato alla co-esclusiva con Sky e per questo potenzialmente in programma domenica sera) ma che, complici anche gli impegni di entrambe le squadre nelle coppe, non è detto non possa essere anticipata al sabato sera.

