Napoli, l’impatto a bilancio del prestito di Osimhen al Galatasaray

Mancava solamente l’ufficialità, arrivata nella giornata di ieri. Victor Osimhen è un nuovo giocatore del Galatasaray. Dopo una lunga estate e occasioni perse (su tutte il possibile trasferimento in Arabia Saudita), l’attaccante nigeriano ha deciso di accettare l’offerta dalla Turchia, prima di trovare una sistemazione definitiva, magari in un top campionato europeo.

Il Napoli ha così rinunciato, almeno per il momento, a una corposa plusvalenza, dato che il valore a bilancio di Osimhen è minimo (era circa 2,3 milioni di euro al 30 giugno 2024). Ma come impatterà questa cessione in prestito sui conti del club partenopeo? Quanto risparmierà il Napoli rispetto all’opzione di trattenere il calciatore in rosa?

Quella che non cambierà è la quota ammortamento del calciatore, che rimarrà come costo a bilancio e sarà pari a 1,49 milioni di euro circa nel 2024/25, dopo il rinnovo della scorsa stagione che ha allungato il contratto fino al 2026. Più delicato il tema dello stipendio, che era salito a 10 milioni di euro netti annui (13,1 milioni di euro lordi, considerando gli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita): chi pagherà questa cifra?

Napoli risparmio Osimhen – Le due ipotesi sullo stipendio

Un primo dato certo arriva dalla nota ufficiale del Galatasaray: «Il calciatore professionista Victor James Osimhen e il club SSCN Napoli SPA hanno raggiunto un accordo per il trasferimento temporaneo gratuito del giocatore. Al calciatore verrà corrisposto un compenso netto di 6.000.000 Euro per la stagione 2024-2025. Si comunica rispettosamente al pubblico».

I turchi verseranno dunque 6 milioni netti al calciatore, che a Napoli ne guadagnava 10 (13,1 milioni lordi). In realtà, due mensilità (quelle di luglio e agosto, pari a 1,67 milioni netti circa, 2,18 milioni lordi) erano già state corrisposte dal club di De Laurentiis, mentre la quota restante, secondo Il Corriere della Sera, sarebbe legata ai diritti di immagine. Se così fosse, il Napoli pagherebbe in totale circa 4 milioni netti nel 2024/25 tra stipendio e diritti d’immagine, che si traducono in 5,24 milioni lordi, risparmiando allo stesso tempo 7,86 milioni lordi.

Qualora invece il Napoli si dovesse fermare alle due mensilità già corrisposte (1,67 milioni netti, 2,18 milioni lordi), il risparmio rispetto a una eventuale permanenza del calciatore sarebbe maggiore e pari a 10,92 milioni di euro lordi. Una cifra comunque ben distante rispetto ai quasi 90 milioni di impatto positivo che il Napoli avrebbe potuto fare registrare in caso di cessione al’Al Hilal.