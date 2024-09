Vendita di Banca Progetto a Centerbridge, affare da mezzo miliardo per Oaktree

È arrivato il momento della firma per la vendita di Banca Progetto. Dopo cinque mesi di trattative, Oaktree, fondo di investimento statunitense nonché proprietario dell’Inter, e Centerbridge, altro fondo a stelle e strisce, hanno trovato un accordo per trasferire il 99,82% delle azioni della challenger bank diretta da Paolo Fiorentino a Bpl Holdco. Quest’ultimo è il veicolo lussemburghese attraverso il quale Oaktree ha acquisito nel 2015 il controllo dell’ex Banca Popolare Lecchese da Nuova Banca Etruria, rilanciandola con un focus sul prestito digitale alle PMI.

Come ripota l’edizione odierna di MF-Milano Finanza, i negoziati, iniziati ad aprile, sono stati praticamente conclusi prima di agosto. Restavano da definire alcuni dettagli tecnici e l’ufficializzazione dell’operazione, che ora è soggetta alle consuete condizioni sospensive e alle approvazioni regolamentari e antitrust, è avvenuta nelle ultime ore. Fonti vicine alla transazione stimano che il valore della vendita si aggiri tra i 500 e i 550 milioni di euro.

Centerbridge, un fondo di private equity newyorkese con 38 miliardi di dollari di masse gestite e specializzato in investimenti nei servizi finanziari, riesce così a ottenere finalmente il controllo dell’istituto che aveva cercato di acquisire nel 2021 (con advisor Lazard), quando Oaktree stava considerando una vendita, successivamente sostituita da una quotazione. Il processo di IPO sul segmento Star, inizialmente previsto per il 2023 e poi posticipato al secondo trimestre dell’anno, prevedeva la vendita del 35-40% della banca ed era stato interrotto in fase avanzata per avviare una trattativa bilaterale con Centerbridge, che valorizzava l’asset a multipli più elevati.

Centerbridge è un attore noto nel mercato del credito italiano, in cui ha mostrato grande fiducia. Nel 2016, insieme ad altri fondi internazionali come Atlas, Warburg Pincus e Baupost, il private equity fondato da Jeff Aronson e Mark Gallogly aveva puntato sulle nuove Veneto Banca e Popolare Vicenza, prima dell’intervento di Intesa Sanpaolo. Nel 2017, dopo aver acquisito Bff Banking Group da Apax Partners, Centerbridge aveva portato l’ex Banca Farmafactoring in borsa, per poi uscirne nel 2021. Il fondo newyorkese intende ora accelerare la crescita per via esterna del gruppo di Fiorentino e sta cercando nuovi obiettivi sul mercato italiano. Con un patrimonio netto di 290 milioni, nel 2023 Banca Progetto ha concesso 2,8 miliardi di nuovi prestiti garantiti alle PMI (raggiungendo un totale di 6,9 miliardi), registrando un utile netto di 71,9 milioni, in aumento del 38% rispetto ai 52 milioni del 2022, con un Cet1 Ratio al 17,4%.

Morgan Stanley ha agito come advisor finanziario per Oaktree, assistito da White & Case per gli aspetti legali. Centerbridge, invece, ha avuto come advisor finanziari Kitra Advisory e JP Morgan, mentre Greenberg Traurig Santa Maria e Linklaters hanno curato gli aspetti legali.

