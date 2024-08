Osimhen sceglie l'Arabia: l’impatto dell’affare sul bilancio del Napoli

Alla fine Victor Osimhen ha scelto l’Arabia Saudita. L’attaccante nigeriano si prepara a dire addio ufficialmente al Napoli dopo quattro stagioni, condite da 133 presenze, 76 gol, ma soprattutto la conquista di uno straordinario Scudetto nella stagione 2022/23. Da tempo si sa che il futuro di Osimhen sarebbe stato altrove, come già concordato con il patron Aurelio De Laurentiis all’epoca del rinnovo da 10 milioni netti a stagione.

Quello che sembrava più difficile da immaginare era che il forte centravanti potesse accettare la corte saudita ad appena 25 anni e con la prospettiva di potere continuare a giocare ai livelli più alti del calcio europeo. Così non sarà, perché Osimhen è stato convinto da uno stipendio monstre che – secondo indiscrezioni – dovrebbe aggirarsi sui 40 milioni di euro netti a stagione.

Il Napoli dovrebbe incassare invece 80 milioni di euro, cifra che farà registrare un’altra super plusvalenza alla società di Aurelio De Laurentiis e che sarà utile per finanziare le ultime operazioni in entrata. Il sostituto, del resto, è stato già trovato e annunciato: si tratta di quel Romelu Lukaku che tanto bene ha fatto con Antonio Conte all’Inter.

Osimhen plusvalenza Napoli – L’impatto dell’operazione a bilancio

Dunque, considerando l’incasso da 80 milioni di euro, come impatterà l’operazione di mercato sui conti del Napoli? A quanto ammonterà la plusvalenza per il club partenopeo? E quanto risparmierà la società di Aurelio De Laurentiis sui conti della stagione 2024/25?

Il costo storico di Osimhen è pari a oltre 75,3 milioni di euro. Il Napoli ammortizza il costo dei cartellini a quote decrescenti, motivo per cui al 30 giugno 2023 – ultimo dato disponibile a bilancio – il valore netto a bilancio del calciatore era sceso a oltre 7,6 milioni di euro. Tuttavia, nel corso della stagione 2023/24 è arrivato il rinnovo di contratto per l’attaccante, che ha modificato stipendio e quota ammortamento, portando il valore netto a quasi 2,3 milioni al 30 giugno 2024.

Con questa cessione da 80 milioni di euro, il Napoli farà registrare una plusvalenza monstre da 77,7 milioni di euro circa. A questa cifra bisogna poi aggiungere il risparmio che il club farà registrare rispetto alla stagione 2023/24, e che tra stipendio e ammortamento è pari a 12 milioni di euro circa, per un impatto positivo complessivo sui conti 2024/25 pari a 89,7 milioni di euro.