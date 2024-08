Juventus-Roma, il primo big match di Serie A in diretta su Sky

Ha preso il via la nuova stagione di Serie A. La partenza del campionato 2024/25 ha segnato il debutto di Enilive come title sponsor della competizione e aprirà il nuovo ciclo di diritti televisivi (che per la prima volta durerà cinque anni) con Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI) ancora protagonista: la pay-tv di Comcast trasmetterà in co-esclusiva 114 partite in stagione, con un significativo aumento del numero di big match.

Juventus Roma Sky o DAZN – Il primo big match in onda sulla pay-tv

Dopo aver visto Milan e Inter, Sky trasmette il suo primo big match stagionale in campionato con la sfida dell’Allianz Stadium fra i bianconeri di Thiago Motta e la Roma di Daniele De Rossi. La sfida di Torino sarà una delle tre partite della terza giornata che Sky trasmetterà in co-esclusiva per i propri abbonati. Negli altri due appuntamenti vedremo all’opera nuovamente il Lecce, che ospita il Cagliari, e lo scontro di Marassi fra Genoa e Verona. Di seguito il calendario completo di Sky per la terza giornata di Serie A:

Lecce-Cagliari , sabato 31 agosto ore 18.30

, sabato 31 agosto ore 18.30 Genoa-Verona , domenica 1° settembre ore 20.45

, domenica 1° settembre ore 20.45 Juventus-Roma, domenica 1° settembre ore 20.45

Juventus Roma Sky o DAZN – Le altre grandi sfide della stagione

Durante la stagione, saranno tre gli appuntamenti serali di grande calcio italiano – il sabato alle 20.45, la novità della domenica alle 18 e il lunedì alle 20.45 – in un campionato che garantirà ancora più spettacolo su Sky e sulla sua tv online NOW grazie al ritorno delle sfide più emozionanti, con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato tra cui quattro scontri diretti tra le big (Juventus-Roma compreso), tutti disponibili anche in 4K. Questi gli altri match:

Inter-Juventus (9a giornata)

(9a giornata) Juventus-Torino (12a giornata)

(12a giornata) Milan-Inter (23a giornata)

La disponibilità di un maggior numero di partite di alto livello è possibile grazie al nuovo accordo sui diritti televisivi. DAZN e Sky si sono infatti spartiti i migliori 20 match della stagione, dei quali quattro vengono trasmessi anche dalla pay-tv di Comcast. Non solo, Sky godrà anche del diritto di scegliere il secondo miglior match di giornata (sempre in co-esclusiva) per 30 delle 38 giornate della Serie A 2024/25.

Juventus Roma Sky o DAZN – Le sfide del 4° turno

Detto della terza giornata, si attende dalla Lega Serie A la programmazione del quarto turno del campionato 2024/25. Lega che sta aspettando a sua volta sabato 31 agosto per la pubblicazione da parte della UEFA del calendario delle tre competizioni europee: le sfide saranno annunciate il prossimo 4 settembre.

Tornando al campionato, grazie agli highlights di tutte le 380 partite, Sky Sport offrirà anche i momenti salienti di tutti i match, con la cura del montaggio e del dettaglio delle immagini degli Skylights, mini film con il meglio della partita in tre minuti circa, il commento dei telecronisti di Sky e il tocco dello Sky Sport Tech.

Sky Sport, con i suoi inviati, sarà su tutti i campi della Serie A, ogni match godrà di ampi pre e postpartita. E inoltre tutte e 10 le partite di ogni turno di Serie A saranno visibili nei bar, hotel e altri locali pubblici, con abbonamento Sky Business, con il commento della squadra di Sky Sport.