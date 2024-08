Europa League, il sorteggio del girone unico 2024/25: gli accoppiamenti

La UEFA ha svelato questa mattina la procedura completa per il sorteggio – in programma oggi, venerdì 30 agosto, alle ore 13.00 – che darà vita alla nuova Europa League. Sarà una stagione particolare, con tifosi e addetti ai lavori che impareranno a conoscere sul campo il nuovo format a 36 squadre partecipanti e con girone unico.

Tutte le partite della prima fase – spiega la UEFA nella procedura per il sorteggio – saranno giocate in conformità con il sistema a girone, in cui ciascun club affronta otto avversari in incontri di sola andata. Ogni club gioca quattro partite in casa e quattro in trasferta.

Regolamento sorteggio Europa League – Le condizioni

Il sorteggio, che sarà effettuato in una versione ibrida fisica e digitale, determina gli abbinamenti per la fase a gironi. I 36 club sono suddivisi in quattro urne di nove club ciascuna. Le urne sono composte secondo il ranking UEFA stabilito all’inizio della stagione, ma senza il detentore del titolo della UEFA Conference League, l’Olympiacos, che si trova nell’urna 2.

Gli avversari di ogni squadra, così come il fatto che ciascuna partita venga giocata in casa o in trasferta, sono determinati tramite sorteggio. Ogni squadra viene sorteggiata contro due avversari da ciascuna delle quattro urne e gioca contro un avversario di ciascuna urna in casa e contro l’altro in trasferta. In linea di principio, le squadre della stessa associazione non possono essere sorteggiate l’una contro l’altra, e ogni squadra può giocare contro un massimo di due avversari di qualsiasi altra associazione.

L’amministrazione UEFA può determinare condizioni alternative per il sorteggio in conformità con i principi stabiliti dal Comitato delle Competizioni per Club e può adattare qualsiasi delle condizioni del sorteggio per evitare situazioni di stallo e/o tenere conto di eventuali vincoli rilevanti alla luce delle decisioni prese dal Comitato Esecutivo UEFA.

Regolamento sorteggio Europa League – Le fasce

Il sorteggio viene eseguito in parte manualmente, con palline estratte fisicamente da un’urna, e in parte digitalmente, attraverso un software automatizzato designato, come spiegato dalla stessa UEFA nel dettaglio nei giorni scorsi. L’intero processo di sorteggio è revisionato e verificato da un revisore esterno.

Di seguito, le quattro urne da cui saranno estratte tutte le squadre:

URNA 1

AS Roma (ITA) Manchester United (ENG) FC Porto (POR) AFC Ajax (NED) Rangers FC (SCO) Eintracht Frankfurt (GER) S.S. Lazio (ITA) Tottenham Hotspur (ENG) SK Slavia Praha (CZE)

URNA 2

Real Sociedad de Fútbol (ESP) AZ Alkmaar (NED) SC Braga (POR) Olympiacos FC (GRE) Olympique Lyonnais (FRA) PAOK FC (GRE) Fenerbahçe SK (TUR) Maccabi Tel-Aviv FC (ISR) Ferencvárosi TC (HUN)

URNA 3

Qarabağ FK (AZE) Galatasaray A.Ş. (TUR) FC Viktoria Plzeň (CZE) FK Bodø/Glimt (NOR) R. Union Saint-Gilloise (BEL) FC Dynamo Kyiv (UKR) PFC Ludogorets 1945 (BUL) FC Midtjylland (DEN) Malmö FF (SWE)

URNA 4

Athletic Club (ESP) TSG 1899 Hoffenheim (GER) OGC Nice (FRA) RSC Anderlecht (BEL) FC Twente (NED) Beşiktaş JK (TUR) Fotbal Club FCSB (ROU) FC RFS (LVA) IF Elfsborg (SWE)

Regolamento sorteggio Europa League – Gli accoppiamenti

Di seguito, tutte le avversarie per ognuna delle 36 squadre che disputeranno la UEFA Europa League 2024/25: