Serie A, gli stipendi 2025/26: Inter al top, Juventus e Napoli sul podio

Nella top ten cresce il Como con 47,8 milioni di euro, davanti al Torino (41,2 milioni di euro) e al Bologna (38,5 milioni di euro).

Cinque i club il cui monte ingaggi lordo supera i 100 milioni di euro . Al comando l’ Inter , con stipendi lordi aggregati per 141,5 milioni di euro , seguita da Juventus ( 123 milioni di euro ) e dal Napoli ( 110,1 milioni ). Fuori dal podio la Roma con 107,5 milioni, seguita dal Milan ( 104,5 milioni ).

Il dato potrebbe subire delle piccole variazioni nei prossimi giorni nel caso di operazioni di mercato in entrata o in uscita (es. ingaggio di giocatori a fine contratto o cessioni verso Paesi in cui il mercato è ancora aperto).

Cresce il monte ingaggi dei 20 club di Serie A nella stagione 2025-2026. Secondo le rilevazioni di Calcio e Finanza, l’aggregato degli stipendi lordi di tutti i calciatori che partecipano al massimo campionato di calcio italiano ammonta a 1,1 miliardi di euro, in crescita rispetto al totale della stagione 2024-2025 (1,06 miliardi) con un aumento pari a circa il 3,8%.

Stipendi Serie A 2025 2026 – Il confronto con il 2024-2025

Rispetto alla scorsa stagione cresce sensibilmente il monte ingaggi di Napoli (+30,7%) e Juventus (+12,6%) mentre quello dell’Inter è sostanzialmente stabile (-0,7%). In crescita anche la Roma (+22,3%) e il Como (+25,4%), mentre anche il Milan resta di fatto stabile (-0,6%).

In flessione invece il monte ingaggi di diverse squadre: Torino (-10,6%), Genoa (-11,3%), Lecce (-25,9%), Udinese (-27,3%) e Cagliari (-17,3%).