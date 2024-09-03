Serie A, gli stipendi 2025/26: Inter al top, Juventus e Napoli sul podio

Cresce il monte ingaggi dei 20 club di Serie A nella stagione 2025-2026. Secondo le rilevazioni di Calcio e Finanza, l’aggregato degli stipendi lordi di tutti i calciatori che partecipano al massimo campionato di calcio italiano ammonta a 1,1 miliardi di euro, in crescita rispetto al totale della stagione 2024-2025 (1,06 miliardi) con un aumento pari a circa il 3,8%.
Il dato potrebbe subire delle piccole variazioni nei prossimi giorni nel caso di operazioni di mercato in entrata o in uscita (es. ingaggio di giocatori a fine contratto o cessioni verso Paesi in cui il mercato è ancora aperto).
Stipendi Serie A 2025 2026 – La classifica per club
Cinque i club il cui monte ingaggi lordo supera i 100 milioni di euro. Al comando l’Inter, con stipendi lordi aggregati per 141,5 milioni di euro, seguita da Juventus (123 milioni di euro) e dal Napoli (110,1 milioni). Fuori dal podio la Roma con 107,5 milioni, seguita dal Milan (104,5 milioni).
Nella top ten cresce il Como con 47,8 milioni di euro, davanti al Torino (41,2 milioni di euro) e al Bologna (38,5 milioni di euro).
Ecco la classifica completa:
- Inter: 141,5 milioni di euro
- Juventus: 123 milioni di euro
- Napoli: 110,1 milioni di euro
- Roma: 107,5 milioni di euro
- Milan: 104,5 milioni di euro
- Lazio: 69,9 milioni di euro
- Fiorentina: 60,8 milioni di euro
- Atalanta: 57,9 milioni di euro
- Como: 47,8 milioni di euro
- Torino: 41,2 milioni di euro
- Bologna: 38,5 milioni di euro
- Sassuolo: 33,3 milioni di euro
- Genoa: 27,8 milioni di euro
- Cremonese: 22,8 milioni di euro
- Udinese: 20,5 milioni di euro
- Parma: 20,2 milioni di euro
- Cagliari: 19,9 milioni di euro
- Hellas Verona: 18,2 milioni di euro
- Lecce: 15,9 milioni di euro
- Pisa: 14,7 milioni di euro
Stipendi Serie A 2025 2026 – Il confronto con il 2024-2025
Rispetto alla scorsa stagione cresce sensibilmente il monte ingaggi di Napoli (+30,7%) e Juventus (+12,6%) mentre quello dell’Inter è sostanzialmente stabile (-0,7%). In crescita anche la Roma (+22,3%) e il Como (+25,4%), mentre anche il Milan resta di fatto stabile (-0,6%).
In flessione invece il monte ingaggi di diverse squadre: Torino (-10,6%), Genoa (-11,3%), Lecce (-25,9%), Udinese (-27,3%) e Cagliari (-17,3%).