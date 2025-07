Serie A, gli stipendi degli allenatori nel 2025/26: Conte il più pagato

La Serie A 2025/26 è pronta a ripartire nel mese di agosto con poche conferme e tante novità sulle panchine. Tanti infatti sono stati gli avvicendamenti anche tra le big del campionato: il Milan ha scelto Massimiliano Allegri per ripartire dopo l’ottavo posto della passata stagione, l’Inter ha puntato su Cristian Chivu dopo aver salutato Simone Inzaghi e la Roma ha scelto Gian Piero Gasperini (sostituito da Ivan Juric all’Atalanta) per andare a caccia della qualificazione in Champions League.

Ma non sono mancate nemmeno le conferme, a partire da quella del tecnico campione d’Italia Antonio Conte che proseguirà sulla panchina del Napoli. Così come Igor Tudor, che si è guadagnato la conferma alla Juventus.

Stipendi allenatori Serie A 2025 2026 – Conte in vetta

Nella classifica sugli stipendi degli allenatori, la vetta se la prende Antonio Conte (Napoli), che secondo le indiscrezioni incassa 8 milioni di euro netti a stagione, una cifra che potrebbe addirittura crescere considerando i bonus. Dietro al tecnico dei partenopei troviamo Massimiliano Allegri, tornato al Milan dopo undici anni: l’allenatore livornese ha firmato un contratto biennale (con opzione per il terzo) che, secondo indiscrezioni, dovrebbe valere 5 milioni di euro. Stessa cifra anche per Gian Piero Gasperini che, salutata l’Atalanta, ha firmato con la Roma.

Le cifre degli ingaggi non sono ufficiali, ma si tratta principalmente di indiscrezioni della stampa sportiva italiana.

Stipendi allenatori Serie A 2025 2026 – La classifica

Di seguito, la classifica degli stipendi netti degli allenatori nella stagione che prenderà il via il prossimo agosto: