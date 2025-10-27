Fatale la sconfitta con la Lazio: la Juventus ha esonerato Igor Tudor

La sconfitta con la Lazio all’Olimpico è stata fatale per l’allenatore della Juventus Igor Tudor. La società bianconera ha deciso di esonerare il tecnico e lo ha comunicato al diretto interessato. Si attende solo l’ufficialità. Tre vittorie, cinque pareggi e tre sconfitte tra campionato e Champions hanno fatto pendere la bilancia verso l’ennesimo cambio di panchina.

Tudor era subentrato a Thiago Motta durante la passata stagione, e nonostante la sua sembrasse solamente un’esperienza da “traghettatore”, il tecnico era stato confermato dopo la conquista della qualificazione alla Champions League e il Mondiale per Club disputato in estate negli USA. Un rapporto che è comunque durato poco e che si è concluso con la sconfitta maturata contro la squadra di Sarri all’Olimpico.

Si attendono ora le comunicazioni ufficiali della Juventus: quella dell’esonero, quella sul tecnico che guiderà la squadra nella sfida con l’Udinese di mercoledì (molto probabilmente una soluzione interna) e poi quella sul nuovo allenatore.

Fra i profili italiani disponibili piace molto Raffaele Palladino, rimasto libero dopo la decisione, a sorpresa, di lasciare la Fiorentina. Il suo profilo è spinto soprattutto dal direttore sportivo Modesto, che lo conosce molto bene sin dai tempi del Monza. Ma non vanno sottovalutate le candidature degli ex commissari tecnici dell’Italia, Luciano Spalletti e Roberto Mancini.