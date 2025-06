Ufficiale, Cristian Chivu è il nuovo allenatore dell'Inter

Ora è ufficiale, Christian Chivu è il nuovo allenatore dell’Inter. Lo ha comunicato il club nerazzurro, in una nota. «FC Internazionale Milano dà il benvenuto a Cristian Chivu come nuovo allenatore della Prima Squadra. Il tecnico ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 con il Club nerazzurro», si legge nel comunicato dell’Inter.

«Ci sono vite che al proprio interno racchiudono una miriade di storie: ci sono vite che sanno affrontare difficoltà di ogni tipo, per ripartire ogni volta più forti e rinnovate. Vite che però trovano dei pilastri sui quali appoggiarsi e intorno ai quali costruire nuove esperienze ricche di significato. Nel corso della sua esistenza Cristian Eugen Chivu ha attraversato esperienze e sfide di portata enorme, vicende che l’hanno formato come uomo e professionista, legandolo in maniera indissolubile ai colori nerazzurri, che da oggi torna a rappresentare nella sua terza vita interista, da allenatore della Prima Squadra», prosegue l’Inter, che poi ricorda i suoi precedenti prima da giocatore (vincendo tra gli altri il Triplete nel 2009/10) e poi da tecnico del settore giovanile finop alla primavera.

«Ora Cristian Chivu inizia una nuova esperienza in nerazzurro, la terza nella sua carriera: un’esperienza che vivrà come sempre guidato dai valori della dedizione, dello spirito di sacrificio e del duro lavoro», conclude l’Inter.

Chivu stipendio Inter, le cifre

Secondo le indiscrezioni, l’ex tecnico del Parma ha firmato un contratto da 2,5 milioni di euro annui, con la durata dell’accordo che sarà fino al 30 giugno 2027. L’esordio di Chivu sulla panchina nerazzurra avverrà il prossimo 18 giugno (ora italiana) quando l’Inter esordirà nel Mondiale per Club contro i messcani del Monterrey, sfidando poi il 21 giugno contro i giapponesi degli Urawa Reds e il 24 giugno contro gli argentini del River Plate.