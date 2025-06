Calendari e contraddizioni, ora l'idea è la finale di Coppa Italia a San Siro. Dove però non si poteva giocare lo spareggio

Nel vasto repertorio delle contraddizioni che affliggono il calcio italiano, la gestione dei calendari occupa ormai un posto d’onore. L’ultimo capitolo si è sviluppato nel corso degli ultimi giorni: venerdì infatti la Lega Serie A ha svelato tutte le date e le gare per la stagione 2025/26, piazzando la finale di Coppa Italia e il derby di Roma durante i prossimi Internazionali d’Italia (la stracittadina della capitale addirittura lo stesso giorno della finale). Tutti eventi che si svolgeranno al Foro Italico di Roma, ed è bastato questo a far esplodere polemiche, interrogazioni e proposte di “cabine di regia” per salvare il salvabile.

«Sono assolutamente favorevole a una piattaforma che consenta di armonizzare gli appuntamenti sportivi considerando il calendario e i luoghi. Parliamone seriamente, nessuno può stare per conto suo, non si può vivere di disarticolazioni. Ognuno è titolare del suo, ma ci sono delle relazioni soprattutto nella contestualità dei luoghi. Così come sono stati considerati i Giochi nel definire il calendario, andavano inseriti dei criteri ad hoc per gli Internazionali. Servono buon senso e una visione un po’ più ampia delle cose», è stato ad esempio l’attacco, nemmeno troppo velato, del ministro per lo sport Andrea Abodi verso la Lega Serie A.

Tuttavia, con la soluzione proposta per ovviare al problema sembra si possa anche far meglio: il piano, infatti, sarebbe quello di spostare la finale di Coppa Italia a Milano e farla quindi a giocare a San Siro. Ovverosia, la città dove fino a pochi giorni fa si diceva che non si potesse giocare un eventuale spareggio Scudetto per problemi di ordine pubblico. Il tutto mentre a Roma, nel frattempo, è andata in scena una grande prova di forza organizzativa e di controllo: funerali di Papa Francesco e intronizzazione di Leone XIV nel giro di poche settimane, con le più importanti personalità arrivate nella Capitale e nessun problema da segnalare.

Per il calcio, però, la situazione è diversa. Non essendo riusciti a pensare prima ad una soluzione, si ragiona solo in seguito: allora via, si sposta tutto a Milano. Dove però — ed ecco il corto circuito — non si sarebbe potuto giocare lo spareggio Scudetto, nel caso (poi non verificatosi) in cui Inter e Napoli si fossero trovate appaiate in vetta al termine del campionato. Le autorità preposte avevano già fatto intendere che far giocare quella partita a San Siro avrebbe potuto comportare rischi di sicurezza, motivo per cui si era ventilata l’ipotesi di spostarla a Roma, visto che da regolamento si sarebbe dovuta giocare nello stadio della finale di Coppa Italia. Mentre ora, magicamente, San Siro torna ad essere un’opzione perfettamente praticabile per la Coppa Italia.

E allora viene da chiedersi: davvero una finale come Juventus-Napoli, Milan-Napoli o anche Lazio-Roma, con squadre storicamente rivali a San Siro (considerando che, stando al tabellone, sia Roma-Napoli che Inter-Napoli potranno essere disputate al massimo in semifinale), non pone alcun problema di ordine pubblico? In attesa della prossima emergenza da calendario, l’unica certezza è che il sistema continua a navigare a vista. In un mondo dove la toppa resta, ancora una volta, molto peggiore del buco.