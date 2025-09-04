La stagione 2025/2026 si apre con poche novità nella rosa della Lazio, visto il blocco del mercato estivo a causa del mancato rispetto dell’indice di liquidità. Tuttavia, gli stipendi Lazio 2025 2026 rappresentano uno degli aspetti più interessanti per comprendere la strategia societaria del club biancoceleste.

Stipendi Lazio, monte ingaggi in crescita per i biancocelesti

In particolare, rispetto alla stagione 2024/25, il club biancoceleste ha visto le cifre legate al monte ingaggi crescere. Complessivamente, infatti, nella passata stagione la Lazio ha pagato per i giocatori in rosa circa 37,8 milioni di euro netti in stipendi, pari a circa 65,8 milioni di euro lordi.

Cifre che aumentano nel 2025/26 secondo le stime di Calcio e Finanza. Infatti, i biancocelesti dovrebbero pagare circa 41,1 milioni di euro per gli stipendi netti della rosa, pari a circa 69,9 milioni di euro lordi, con un incremento pari a circa 4,1 milioni di euro (+6,2%).

I giocatori della Lazio più pagati: le cifre

Il giocatore più pagato della rosa è Alessio Romagnoli, con un ingaggio da 3 milioni netti. Alle sue spalle Mattia Zaccagni insieme a Matteo Guendouzi con 2,5 milioni di euro netti a stagione, seguiti da Nuno Tavares e Pedro a 2,2 milioni, e da Rovella a 2 milioni. La politica del club mostra come i calciatori chiave vengano adeguatamente premiati, mentre le seconde linee e i giovani si attestano su cifre più contenute. Di seguito l’elenco completo dei giocatori e dei relativi stipendi per la stagione 2025/26.

Stipendi Lazio 2025 2026, la classifica

I dati giocatore per giocatore degli stipendi Lazio 2025 2026: