La stagione 2025/2026 si apre con importanti novità nella rosa della Roma, non solo a livello tecnico ma anche economico. Gli stipendi Roma 2025 2026 rappresentano uno degli aspetti più interessanti per comprendere la strategia societaria del club giallorosso.

Stipendi Roma, monte ingaggi in crescita per i giallorossi

In particolare, rispetto alla stagione 2024/25, il club giallorosso ha visto le cifre legate al monte ingaggi crescere in maniera significativa. Complessivamente, infatti, nella passata stagione la Roma ha pagato per i giocatori in rosa circa 51,6 milioni di euro netti in stipendi, pari a circa 87,9 milioni di euro lordi.

Cifre che aumentano nel 2025/26 secondo le stime di Calcio e Finanza. Infatti, i giallorossi dovrebbero pagare circa 60,9 milioni di euro per gli stipendi netti della rosa, pari a circa 107,5 milioni di euro lordi, con un incremento pari a circa 19,6 milioni di euro (+22,3%).

I giocatori della Roma più pagati: le cifre

Il giocatore più pagato della rosa è Paulo Dybala con 6,5 milioni di euro netti a stagione, seguito da Evan Ndicka a 4 milioni e da un gruppo di calciatori a 3,5 milioni tra cui Hermoso, Pellegrini, Dovbyk, Bailey e Svilar. La politica del club mostra come le stelle della squadra vengano adeguatamente premiate, mentre giovani e riserve si attestano su cifre più contenute. Di seguito l’elenco completo dei giocatori e dei relativi stipendi per la stagione 2025/26.

Stipendi Roma 2025 2026, la classifica

I dati giocatore per giocatore degli stipendi Roma 2025 2026: