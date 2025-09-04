La stagione 2025/2026 si apre con importanti novità nella rosa del Napoli, non solo a livello tecnico ma anche economico. Gli stipendi Napoli 2025 2026 rappresentano uno degli aspetti più interessanti per comprendere la strategia societaria del club partenopeo.

Stipendi Napoli, monte ingaggi in crescita per gli azzurri

In particolare, rispetto alla stagione 2024/25, il club azzurro ha visto le cifre legate al monte ingaggi crescere sensibilmente. Complessivamente, infatti, nella passata stagione il Napoli ha pagato per i giocatori in rosa circa 50,6 milioni di euro netti in stipendi, pari a circa 84,3 milioni di euro lordi.

Cifre che crescono in modo significativo nel 2025/26 secondo le stime di Calcio e Finanza. Infatti, i partenopei dovrebbero pagare circa 63,5 milioni di euro per gli stipendi netti della rosa, pari a circa 110,1 milioni di euro lordi, con un incremento pari a circa 26 milioni di euro (+30,7%).

I giocatori del Napoli più pagati: le cifre

Il giocatore più pagato della rosa è Romelu Lukaku con 6 milioni di euro netti a stagione, seguito da Kevin De Bruyne a 5,5 milioni e da Rasmus Hojlund a 5 milioni. La politica del club mostra come le stelle della squadra vengano adeguatamente premiate, mentre giovani e riserve si attestano su cifre più contenute. Di seguito l’elenco completo dei giocatori e dei relativi stipendi per la stagione 2025/26.

Stipendi Napoli 2025 2026, la classifica

I dati giocatore per giocatore degli stipendi Napoli 2025 2026: