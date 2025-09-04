La stagione 2025/2026 si apre con importanti novità nella rosa del Milan, non solo a livello tecnico ma anche economico. Gli stipendi Milan 2025 2026 rappresentano uno degli aspetti più interessanti per comprendere la strategia societaria del club rossonero.
Stipendi Milan, monte ingaggi stabile per i rossoneri
In particolare, rispetto alla stagione 2024/25, il club rossonero ha visto le cifre legate al monte ingaggi diminuire. Complessivamente, infatti, nella passata stagione il Milan ha pagato per i giocatori in rosa circa 69,7 milioni di euro netti in stipendi, pari a circa 105,1 milioni di euro lordi.
Cifre che calano nel 2025/26 secondo le stime di Calcio e Finanza. Infatti, i rossoneri dovrebbero pagare circa 63,9 milioni di euro per gli stipendi netti della rosa, pari a circa 104,5 milioni di euro lordi, con un calo pari a circa 0,6 milioni di euro (-0,6%).
I giocatori del Milan più pagati: le cifre
Il giocatore più pagato della rosa è Rafael Leao con 5 milioni di euro netti a stagione, insieme a Christopher Nkunku e Adrien Rabiot, seguiti da Ruben Loftus-Cheek, Ismael Bennacer, Divock Origi e Christian Pulisic a 4 milioni. La politica del club mostra come le stelle della squadra vengano adeguatamente premiate, mentre giovani e riserve si attestano su cifre più contenute. Di seguito l’elenco completo dei giocatori e dei relativi stipendi per la stagione 2025/26.
Stipendi Milan 2025 2026, la classifica
I dati giocatore per giocatore degli stipendi Milan 2025 2026:
- Rabiot: 5 milioni di euro;
- Leao: 5 milioni di euro;
- Nkunku: 5 milioni di euro;
- Bennacer: 4 milioni di euro;
- Loftus-Cheek: 4 milioni di euro;
- Origi: 4 milioni di euro;
- Pulisic: 4 milioni di euro;
- Modric: 3,5 milioni di euro;
- Tomori: 3,5 milioni di euro;
- Fofana: 3 milioni di euro;
- Maignan: 2,8 milioni di euro;
- Jashari: 2,5 milioni di euro;
- Ricci: 2,5 milioni di euro;
- Gimenez: 2,5 milioni di euro;
- Estupinan: 2,5 milioni di euro;
- Gabbia: 2 milioni di euro;
- Pavlovic: 1,7 milioni di euro;
- De Winter: 1,7 milioni di euro;
- Saelemaekers: 1,3 milioni di euro;
- Athekame: 1 milione di euro;
- Adli: 0,8 milioni di euro;
- Terracciano: 0,8 milioni di euro;
- Odogu: 0,5 milioni di euro;
- Torriani: 0,3 milioni di euro;