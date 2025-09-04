La stagione 2025/2026 si apre con importanti novità nella rosa del Milan, non solo a livello tecnico ma anche economico. Gli stipendi Milan 2025 2026 rappresentano uno degli aspetti più interessanti per comprendere la strategia societaria del club rossonero.

Stipendi Milan, monte ingaggi stabile per i rossoneri

In particolare, rispetto alla stagione 2024/25, il club rossonero ha visto le cifre legate al monte ingaggi diminuire. Complessivamente, infatti, nella passata stagione il Milan ha pagato per i giocatori in rosa circa 69,7 milioni di euro netti in stipendi, pari a circa 105,1 milioni di euro lordi.

Cifre che calano nel 2025/26 secondo le stime di Calcio e Finanza. Infatti, i rossoneri dovrebbero pagare circa 63,9 milioni di euro per gli stipendi netti della rosa, pari a circa 104,5 milioni di euro lordi, con un calo pari a circa 0,6 milioni di euro (-0,6%).

I giocatori del Milan più pagati: le cifre

Il giocatore più pagato della rosa è Rafael Leao con 5 milioni di euro netti a stagione, insieme a Christopher Nkunku e Adrien Rabiot, seguiti da Ruben Loftus-Cheek, Ismael Bennacer, Divock Origi e Christian Pulisic a 4 milioni. La politica del club mostra come le stelle della squadra vengano adeguatamente premiate, mentre giovani e riserve si attestano su cifre più contenute. Di seguito l’elenco completo dei giocatori e dei relativi stipendi per la stagione 2025/26.

Stipendi Milan 2025 2026, la classifica

I dati giocatore per giocatore degli stipendi Milan 2025 2026: