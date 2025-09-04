Juventus, le anticipazioni sulla quarta maglia: partnership con Studio Sgura

Nella stagione 2025/26 la Juventus di Igor Tudor avrà fra le sue divise anche la quarta maglia, che sarà realizzata sempre da Adidas, ma in collaborazione con Studio Sgura. Con una triplice sinergia che si è già vista negli anni scorsi.

Come riporta il sito Footy Headlines, la quarta maglia della Juve 2025/26 avrà i classici colori del club, il bianco e il nero, che sarà alla base, mentre i dettagli, come loghi e sponsor, saranno di colore bianco. Al momento non ci sono informazioni sul design visivo preciso. Tuttavia, la collaborazione con lo Studio Sgura, con sede a Milano, promette un concept lussuoso e pulito, come spesso accade nei suoi lavori.

Nel 2022, Adidas, Juventus e Sgura avevano già collaborato in occasione di una mostra speciale durante la Milano Fashion Week, che metteva in risalto l’intersezione tra moda, sport e design. Quell’evento potrebbe aver gettato le basi per questa nuova partnership applicata al campo da gioco.

Questa sarà solo la terza volta che la Juventus lancerà una quarta maglia. Le precedenti occasioni risalgono alle stagioni 2019/20 e 2020/21, entrambe caratterizzate da design che superavano i confini tradizionali delle divise calcistiche.

La quarta maglia della Juve 2025/26 sarà disponibile dall’inizio del 2026. Le informazioni a disposizione indicano che Adidas offrirà esclusivamente la versione match che avrà un prezzo intorno ai 150 euro, senza prevedere una versione replica a prezzo più basso.