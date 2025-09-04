La stagione 2025/2026 si apre con importanti novità nella rosa della Juventus, non solo a livello tecnico ma anche economico. Gli stipendi Juventus 2025 2026 rappresentano uno degli aspetti più interessanti per comprendere la strategia societaria del club bianconero.

Stipendi Juventus, monte ingaggi in crescita per i bianconeri

In particolare, rispetto alla stagione 2024/25, il club bianconero ha visto le cifre legate al monte ingaggi crescere sensibilmente. Complessivamente, infatti, nella passata stagione la Juventus ha pagato per i giocatori in rosa circa 65,8 milioni di euro netti in stipendi, pari a circa 109,2 milioni di euro lordi.

Cifre che aumentano nel 2025/26 secondo le stime di Calcio e Finanza. Infatti, i bianconeri dovrebbero pagare circa 70,4 milioni di euro per gli stipendi netti della rosa, pari a circa 122,9 milioni di euro lordi, con un incremento di circa 13,7 milioni di euro (+12,5%) per il monte ingaggi lordo.

I giocatori della Juventus più pagati: le cifre

Il giocatore più pagato della rosa è Dusan Vlahovic con 12 milioni di euro netti a stagione, seguito da Jonathan David a 6 milioni e da Gleison Bremer a 5 milioni. La politica del club mostra come le stelle della squadra vengano adeguatamente premiate, mentre giovani e riserve si attestano su cifre più contenute. Di seguito l’elenco completo dei giocatori e dei relativi stipendi per la stagione 2025/26.

Stipendi Juventus 2025 2026, la classifica

I dati giocatore per giocatore degli stipendi Juventus 2025 2026: