Moda e sport in lutto: morto a 91 anni Giorgio Armani

Lutto nella moda e nello sport: è morto Giorgio Armani, a capo della nota casa di moda nonché proprietario dell’Olimpia Milano.

“Con infinito cordoglio, il gruppo Armani annuncia la scomparsa del suo ideatore, fondatore e instancabile motore: Giorgio Armani. Il Signor Armani, come è sempre stato chiamato con rispetto e ammirazione da dipendenti e collaboratori, si è spento serenamente, circondato dai suoi cari. Infaticabile, ha lavorato fino agli ultimi giorni, dedicandosi all’azienda, alle collezioni, ai diversi e sempre nuovi progetti in essere e in divenire”, si legge nella nota con cui la società ne ha annunciato la scomparsa.

“Negli anni, Giorgio Armani ha creato una visione che dalla moda si è estesa a ogni aspetto del vivere, anticipando i tempi con straordinaria lucidità e concretezza. Lo ha guidato un’inesauribile curiosità, l’attenzione per il presente e le persone. In questo percorso ha creato un dialogo aperto con il pubblico, diventando una figura amata e rispettata per la capacità di comunicare con tutti. Sempre attento alle esigenze della comunità, si è impegnato su molti fronti, soprattutto verso la sua amata Milano”.

”La Giorgio Armani è una azienda con cinquant’anni di storia, cresciuta con emozione e con pazienza. Giorgio Armani ha sempre fatto dell’indipendenza, di pensiero e azione, il proprio segno distintivo. L’azienda è il riflesso, oggi e sempre, di questo sentire. La famiglia e i dipendenti porteranno avanti il Gruppo nel rispetto e nella continuità di questi valori”.

“In questa azienda ci siamo sempre sentiti parte di una famiglia. Oggi, con profonda commozione, sentiamo il vuoto che lascia chi questa famiglia l’ha fondata e fatta crescere con visione, passione e dedizione. Ma è proprio nel suo spirito che insieme, noi dipendenti e i familiari che sempre hanno lavorato al fianco del signor Armani, ci impegniamo a proteggere ciò che ha costruito e a portare avanti la sua azienda nella sua memoria, con rispetto, responsabilità e amore”.

Nel basket, Armani è diventato main sponsor dell’Olimpia Milano nel 2004 con il marchio Armani Jeans, in un momento in cui la società milanese era vicina al fallimento e fu salvata anche grazie al sostegno di Inter e Milan. L’ingresso diretto di Giorgio Armani nell’azionariato avviene nel 2008, quando rileva il club.

Da quel momento inizia una lenta ma costante rinascita, coronata dal primo scudetto nel 2013/14 sotto la guida di coach Luca Banchi e con protagonisti Alessandro Gentile, Nicolò Melli e Keith Langford. Quel trionfo segna l’inizio di un nuovo ciclo vincente, che prosegue fino ai giorni nostri: nella stagione 2023/24 l’Olimpia ha conquistato il 31° scudetto della sua storia. Con lui alla guida l’Olimpia ha alzato al cielo 15 trofei: 6 scudetti, 4 coppe Italia e 5 supercoppe italiane, centrando anche un terzo posto in Eurolega nel 2021.