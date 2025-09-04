La Bundesliga si schiera contro le partite di campionato all’estero

Mentre la Lega Calcio Serie A è in attesa del via libera ufficiale della UEFA per poter organizzare Milan-Como a Perth, Australia, dalla Bundesliga arriva un secco no alla possibilità di vedere alcune sue partite al di fuori della Germania.

A porre il suo stop ufficiale a questa ipotesi è lo stesso presidente del consiglio di sorveglianza della Lega Calcio tedesca, la DFL, Hans-Joachim Watzke, che ricopre anche la carica di vicepresidente della Federcalcio tedesca e della UEFA.

«Finché sarò io il responsabile della Lega, non ci sarà nessuna partita all’estero, per quanto riguarda le competizioni ufficiali. Punto e basta – ha detto Watzke in conferenza stampa dopo la sua rielezione alla DFL –. Non è soggetto a interpretazioni. Penso che alla UEFA siano in più persone a decidere su questo. Ma per quanto riguarda la UEFA, la mia opinione è relativamente chiara».

La posizione di Watzke rispecchia i recenti malumori della UEFA, come confermato dallo stesso numero uno dell’organo europeo Aleksander Ceferin, e anche di numerose associazioni di tifosi europee che temono come questo sia l’inizio di un allontanamento del calcio nazionale dai propri tifosi verso mercati più remunerativi per le società che, come succede anche in Italia, vedono ormai sempre più proprietari stranieri.