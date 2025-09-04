La stagione 2025/2026 si apre con importanti novità nella rosa dell’Inter, non solo a livello tecnico ma anche economico. Gli stipendi Inter 2025 2026 rappresentano uno degli aspetti più interessanti per comprendere la strategia societaria del club di Oaktree.

Stipendi Inter, monte ingaggi in linea per i nerazzurri

In particolare, rispetto alla stagione 2024/25, il club nerazzurro ha visto le cifre legate al monte ingaggi rimanere sostanzialmente stabili. Complessivamente, infatti, nella passata stagione l’Inter ha pagato per i giocatori in rosa circa 85,6 milioni di euro netti in stipendi, pari a circa 142,5 milioni di euro lordi.

Cifre che sono leggermente in calo secondo le stime di Calcio e Finanza nel 2025/26. Infatti, i nerazzurri dovrebbero pagare circa 83 milioni di euro per gli stipendi netti della rosa, pari a circa 141,5 milioni di euro lordi, con un calo quindi pari a circa un milione di euro (-0,7%).

I giocatori dell’Inter più pagati: le cifre

Il capitano Lautaro Martinez è il giocatore più pagato della rosa con 9 milioni di euro netti a stagione, seguito da Barella e Calhanoglu a 6,5 milioni. La politica del club mostra come le stelle della squadra vengano adeguatamente premiate, mentre giovani e riserve si attestano su cifre più contenute. Di seguito l’elenco completo dei giocatori e dei relativi stipendi per la stagione 2025/26.

Stipendi Inter 2025 2026, la classifica

I dati giocatore per giocatore degli stipendi Inter 2025 2026: