Ripartono le qualificazioni Mondiali: dove vedere le sfide in tv

Ed ecco la prima pausa dedicata alle Nazionali di questa stagione. A tornare grandi protagoniste sono le partite per le qualificazioni ai Mondiali 2026, che si terranno negli Stati Uniti, Messico e Canada, e che vedono fra le partecipanti anche ovviamente l’Italia che inizierà ufficialmente il nuovo corso sotto la guida di Gennaro Gattuso.
Da oggi, giovedì 4 settembre, fino a martedì 9, saranno molti gli scontri validi per le qualificazioni alla prossima rassegna iridata, la prima che vedrà l’ampliamento del numero delle partecipanti che passeranno così da 32 a 48. La UEFA, così come le altre Federazioni, ha organizzato il proprio torneo di qualificazione per mettere in palio i suoi 16 posti per partecipare ai Mondiali.
Dove vedere qualificazioni Mondiali – Il calendario europeo
Le partite valide per le qualificazioni ai Mondiali della UEFA saranno visibile su Sky Sport o in streaming su NOW. Alcune sfide saranno trasmesse anche in chiaro su CIELO (canale 26 del digitale terrestre). Infatti, la pay tv di Comcast si è aggiudicata i diritti televisivi delle sfide delle Nazionali.
Come sempre, le partite dell’Italia, che dovrà affrontare Estonia a Bergamo e Israele sul campo neutro di Debrecen, in Ungheria, saranno in onda su Rai 1 con appuntamento a venerdì 5 e lunedì 8 settembre sempre alle 20.45. Questo, invece, il calendario degli incontri dei 12 gironi delle qualificazioni europee ai Mondiali di USA, Canada e Messico:
GIOVEDÌ 4 SETTEMBRE
Ore 16.00
-
KAZAKISTAN-GALLES
Sky Sport Calcio e in streaming su NOW, telecronaca Filippo Benincampi
Ore 18.00
-
GEORGIA-TURCHIA
Sky Sport Calcio e in streaming su NOW, telecronaca Paolo Redi
-
LITUANIA-MALTA
Sky Sport Arena e in streaming su NOW, telecronaca Elia Faggion
Ore 20.45
- OLANDA-POLONIA
Sky Sport Arena e in streaming su NOW e in chiaro su Cielo, telecronaca Federico Zancan
- SLOVACCHIA-GERMANIA
Sky Sport Max e in streaming su NOW, telecronaca Pietro Nicolodi
DIRETTA GOL
Sky Sport Calcio e in streaming su NOW
- LUSSEMBURGO-IRLANDA DEL NORD
- BULGARIA-SPAGNA
- LIECHTENSTEIN-BELGIO
VENERDÌ 5 SETTEMBRE
Ore 20.45
-
UCRAINA-FRANCIA
Sky Sport Max e in streaming su NOW, telecronaca Stefano Borghi
DIRETTA GOL
Sky Sport Calcio e in streaming su NOW
- SVIZZERA-KOSOVO
- SLOVENIA-SVEZIA
- DANIMARCA-SCOZIA
- GRECIA-BIELORUSSIA
- ISLANDA-AZERBAIGIAN
- MOLDAVIA-ISRAELE
- MONTENEGRO-REPUBBLICA CECA
- ISOLE FAROER-CROAZIA
SABATO 6 SETTEMBRE
Ore 15
-
LETTONIA-SERBIA
Sky Sport Arena e in streaming su NOW, telecronaca Manuel Favia
Ore 18
- ARMENIA-PORTOGALLO
Sky Sport Calcio e in streaming su NOW, telecronaca Antonio Nucera
- INGHILTERRA-ANDORRA
Sky Sport 257 e in streaming su NOW, telecronaca Massimo Marianella
Ore 20.45
-
REPUBBLICA D’IRLANDA-UNGHERIA
Sky Sport Max e in streaming su NOW, telecronaca Matteo Marceddu
DIRETTA GOL
Sky Sport Calcio e in streaming su NOW
- SAN MARINO-BOSNIA ERZEGOVINA
- AUSTRIA-CIPRO
DOMENICA 7 SETTEMBRE
Ore 15.00
- GEORGIA-BULGARIA
Sky Sport Calcio e in streaming su NOW, telecronaca Andrea Calderoni
Ore 18.00
-
LITUANIA-OLANDA
Sky Sport Calcio e in streaming su NOW, telecronaca Matteo Marceddu
-
MACEDONIA DEL NORD-LIECHTENSTEIN
Sky Sport Max e in streaming su NOW, telecronaca Elia Faggion
Ore 20.45
-
TURCHIA-SPAGNA
Sky Sport Max e in streaming su NOW, telecronaca Dario Massara
DIRETTA GOL
Sky Sport Calcio e in streaming su NOW
- GERMANIA-IRLANDA DEL NORD
- LUSSEMBURGO-SLOVACCHIA
- POLONIA-FINLANDIA
- BELGIO-KAZAKISTAN
LUNEDÌ 8 SETTEMBRE
Ore 20.45
-
CROAZIA-MONTENEGRO
Sky Sport Uno e in streaming su NOW, telecronaca Federico Zanon
DIRETTA GOL
Sky Sport Calcio e in streaming su NOW
- KOSOVO-SVEZIA
- SVIZZERA-SLOVENIA
- BIELORUSSIA-SCOZIA
- GRECIA-DANIMARCA
- GIBILTERRA-ISOLE FAROER
MARTEDÌ 9 SETTEMBRE
Ore 18.00
-
AZERBAIGIAN-UCRAINA
Sky Sport Calcio e in streaming su NOW, telecronaca Nicola Roggero
-
ARMENIA-REPUBBLICA D’IRLANDA
Sky Sport Arena e in streaming su NOW, telecronaca Biagio Liccardo
Ore 20.45
-
SERBIA-INGHILTERRA
Sky Sport Uno e in streaming su NOW e in chiaro su Cielo, telecronaca Massimo Marianella
DIRETTA GOL
Sky Sport Calcio e in streaming su NOW
- FRANCIA-ISLANDA
- UNGHERIA-PORTOGALLO
- CIPRO-ROMANIA
- BOSNIA ERZEGOVINA-AUSTRIA
- NORVEGIA-MOLDAVIA
- ALBANIA-LETTONIA
Ma non solo le qualificazioni ai Mondiali, su Sky e NOW in onda anche due amichevoli internazionali, fra cui quello della Norvegia, avversaria diretta nel girone dell’Italia:
GIOVEDÌ 4 SETTEMBRE
Ore 18.00
-
NORVEGIA-FINLANDIA
Sky Sport Max e in streaming su NOW, telecronaca Federico Botti
VENERDÌ 5 SETTEMBRE
Ore 20.00
-
ROMANIA-CANADA
Sky Sport 251 e in streaming su NOW, telecronaca Federico Zanon