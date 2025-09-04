Ripartono le qualificazioni Mondiali: dove vedere le sfide in tv

Riprende il cammino delle varie selezioni verso la rassegna iridata con la prima finestra della stagione.

Ed ecco la prima pausa dedicata alle Nazionali di questa stagione. A tornare grandi protagoniste sono le partite per le qualificazioni ai Mondiali 2026, che si terranno negli Stati Uniti, Messico e Canada, e che vedono fra le partecipanti anche ovviamente l’Italia che inizierà ufficialmente il nuovo corso sotto la guida di Gennaro Gattuso.

Da oggi, giovedì 4 settembre, fino a martedì 9, saranno molti gli scontri validi per le qualificazioni alla prossima rassegna iridata, la prima che vedrà l’ampliamento del numero delle partecipanti che passeranno così da 32 a 48. La UEFA, così come le altre Federazioni, ha organizzato il proprio torneo di qualificazione per mettere in palio i suoi 16 posti per partecipare ai Mondiali.

Dove vedere qualificazioni Mondiali – Il calendario europeo

Le partite valide per le qualificazioni ai Mondiali della UEFA saranno visibile su Sky Sport o in streaming su NOW. Alcune sfide saranno trasmesse anche in chiaro su CIELO (canale 26 del digitale terrestre). Infatti, la pay tv di Comcast si è aggiudicata i diritti televisivi delle sfide delle Nazionali.

Come sempre, le partite dell’Italia, che dovrà affrontare Estonia a Bergamo e Israele sul campo neutro di Debrecen, in Ungheria, saranno in onda su Rai 1 con appuntamento a venerdì 5 e lunedì 8 settembre sempre alle 20.45. Questo, invece, il calendario degli incontri dei 12 gironi delle qualificazioni europee ai Mondiali di USA, Canada e Messico: 

GIOVEDÌ 4 SETTEMBRE

Ore 16.00

  • KAZAKISTAN-GALLES
    Sky Sport Calcio e in streaming su NOW, telecronaca Filippo Benincampi

Ore 18.00

  • GEORGIA-TURCHIA
    Sky Sport Calcio e in streaming su NOW, telecronaca Paolo Redi
  • LITUANIA-MALTA
    Sky Sport Arena e in streaming su NOW, telecronaca Elia Faggion

Ore 20.45

  • OLANDA-POLONIA
    Sky Sport Arena e in streaming su NOW e in chiaro su Cielo, telecronaca Federico Zancan
  • SLOVACCHIA-GERMANIA
    Sky Sport Max e in streaming su NOW, telecronaca Pietro Nicolodi

DIRETTA GOL
Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

  • LUSSEMBURGO-IRLANDA DEL NORD
  • BULGARIA-SPAGNA
  • LIECHTENSTEIN-BELGIO

VENERDÌ 5 SETTEMBRE

Ore 20.45

  • UCRAINA-FRANCIA
    Sky Sport Max e in streaming su NOW, telecronaca Stefano Borghi

DIRETTA GOL
Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

  • SVIZZERA-KOSOVO
  • SLOVENIA-SVEZIA
  • DANIMARCA-SCOZIA
  • GRECIA-BIELORUSSIA
  • ISLANDA-AZERBAIGIAN
  • MOLDAVIA-ISRAELE
  • MONTENEGRO-REPUBBLICA CECA
  • ISOLE FAROER-CROAZIA

SABATO 6 SETTEMBRE

Ore 15

  • LETTONIA-SERBIA
    Sky Sport Arena e in streaming su NOW, telecronaca Manuel Favia

Ore 18

  • ARMENIA-PORTOGALLO
    Sky Sport Calcio e in streaming su NOW, telecronaca Antonio Nucera
  • INGHILTERRA-ANDORRA
    Sky Sport 257 e in streaming su NOW, telecronaca Massimo Marianella

Ore 20.45

  • REPUBBLICA D’IRLANDA-UNGHERIA
    Sky Sport Max e in streaming su NOW, telecronaca Matteo Marceddu

DIRETTA GOL
Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

  • SAN MARINO-BOSNIA ERZEGOVINA
  • AUSTRIA-CIPRO

DOMENICA 7 SETTEMBRE

Ore 15.00

  • GEORGIA-BULGARIA
    Sky Sport Calcio e in streaming su NOW, telecronaca Andrea Calderoni

Ore 18.00

  • LITUANIA-OLANDA
    Sky Sport Calcio e in streaming su NOW, telecronaca Matteo Marceddu
  • MACEDONIA DEL NORD-LIECHTENSTEIN
    Sky Sport Max e in streaming su NOW, telecronaca Elia Faggion

Ore 20.45

  • TURCHIA-SPAGNA
    Sky Sport Max e in streaming su NOW, telecronaca Dario Massara

DIRETTA GOL
Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

  • GERMANIA-IRLANDA DEL NORD
  • LUSSEMBURGO-SLOVACCHIA
  • POLONIA-FINLANDIA
  • BELGIO-KAZAKISTAN

LUNEDÌ 8 SETTEMBRE

Ore 20.45

  • CROAZIA-MONTENEGRO
    Sky Sport Uno e in streaming su NOW, telecronaca Federico Zanon

DIRETTA GOL
Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

  • KOSOVO-SVEZIA
  • SVIZZERA-SLOVENIA
  • BIELORUSSIA-SCOZIA
  • GRECIA-DANIMARCA
  • GIBILTERRA-ISOLE FAROER

MARTEDÌ 9 SETTEMBRE

Ore 18.00

  • AZERBAIGIAN-UCRAINA
    Sky Sport Calcio e in streaming su NOW, telecronaca Nicola Roggero
  • ARMENIA-REPUBBLICA D’IRLANDA
    Sky Sport Arena e in streaming su NOW, telecronaca Biagio Liccardo

Ore 20.45

  • SERBIA-INGHILTERRA
    Sky Sport Uno e in streaming su NOW e in chiaro su Cielo, telecronaca Massimo Marianella

DIRETTA GOL
Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

  • FRANCIA-ISLANDA
  • UNGHERIA-PORTOGALLO
  • CIPRO-ROMANIA
  • BOSNIA ERZEGOVINA-AUSTRIA
  • NORVEGIA-MOLDAVIA
  • ALBANIA-LETTONIA

Ma non solo le qualificazioni ai Mondiali, su Sky e NOW in onda anche due amichevoli internazionali, fra cui quello della Norvegia, avversaria diretta nel girone dell’Italia:

GIOVEDÌ 4 SETTEMBRE

Ore 18.00

  • NORVEGIA-FINLANDIA
    Sky Sport Max e in streaming su NOW, telecronaca Federico Botti

VENERDÌ 5 SETTEMBRE

Ore 20.00

  • ROMANIA-CANADA
    Sky Sport 251 e in streaming su NOW, telecronaca Federico Zanon

