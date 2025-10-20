La classifica dei calciatori più pagati nel 2025: CR7 in vetta

Cristiano Ronaldo continua a dettare legge anche fuori dal campo. Secondo quanto riportato da Forbes, il fuoriclasse portoghese guida ancora una volta la classifica dei calciatori più pagati al mondo, con guadagni complessivi stimati in 280 milioni di dollari prima delle tasse e delle commissioni agli agenti.

Secondo Forbes, Ronaldo percepirà 230 milioni di dollari dal contratto con l’Al Nassr – cifra che include anche bonus e accordi commerciali legati al club – a cui si aggiungono 50 milioni derivanti da sponsorizzazioni con marchi globali come Nike, Binance e Herbalife.

Il totale consolida CR7 al primo posto tra i calciatori più pagati per la sesta volta negli ultimi dieci anni, davanti al rivale di sempre Lionel Messi, che con l’Inter Miami dovrebbe incassare 130 milioni di dollari nella prossima stagione.

Dietro di loro, il podio è completato da Karim Benzema (Al Ittihad, 104 milioni) e Kylian Mbappé (Real Madrid, 95 milioni), seguiti da Erling Haaland del Manchester City (80 milioni tra stipendio e sponsor).

Nel complesso, i dieci calciatori più pagati del mondo accumuleranno 945 milioni di dollari, con una soglia minima per entrare in classifica fissata a 43 milioni – cifra raggiunta dal talento diciottenne del Barcellona, Lamine Yamal, che diventa il più giovane di sempre a comparire nella graduatoria.

La Saudi Pro League conferma così il proprio peso economico nel panorama calcistico globale, piazzando tre giocatori (Ronaldo, Benzema e Mané) nella top ten, dietro alla Liga spagnola che domina con quattro rappresentanti.

Un dato significativo emerge sul piano anagrafico: secondo Forbes, cinque dei dieci calciatori più pagati hanno meno di 30 anni, portando l’età media della classifica sotto i 30 – il livello più basso degli ultimi cinque anni.