Serie A, scomparsi i gol: vicino il record negativo per una singola giornata

La giornata in corso di Serie A rischia di entrare nella storia, ma dalla parte sbagliata. Dopo nove partite giocate nella 7ª giornata del campionato 2025-26, sono soltanto nove i gol realizzati complessivamente. All’appello manca solo Cremonese-Udinese, in programma questa sera: se nella gara dello “Zini” non verranno segnate almeno quattro reti, il turno stabilirà un nuovo record negativo nella storia della Serie A a 20 squadre.

Il primato precedente risale infatti a 13 gol complessivi in una sola giornata, registrati tre volte: alla 9ª giornata 2010-2011, alla 32ª giornata 2017-2018 e alla 2ª giornata della stagione 2022-23. Superare — o meglio, peggiorare — quella soglia significherebbe entrare in una zona statistica mai toccata prima nel calcio italiano recente.

A rendere ancora più evidente il trend di questa giornata sono le quattro partite terminate 0-0, sintomo di un campionato che in questo turno ha visto prevalere l’equilibrio, la cautela tattica e una certa sterilità offensiva.

I risultati della 7ª giornata (in attesa di Cremonese-Udinese)

Lecce – Sassuolo 0-0

Pisa – Hellas Verona 0-0

Torino – Napoli 1-0 (Simeone)

(Simeone) Roma – Inter 0-1 (Bonny)

(Bonny) Como – Juventus 2-0 (Kempf, Nico Paz)

(Kempf, Nico Paz) Cagliari – Bologna 0-2 (Holm, Orsolini)

(Holm, Orsolini) Genoa – Parma 0-0

Atalanta – Lazio 0-0

Milan – Fiorentina 2-1 (Leão 2, Gosens)

(Leão 2, Gosens) Cremonese – Udinese (lunedì, ore 20:45)

Totale provvisorio: 9 gol in 9 partite, con una media di 1 gol a incontro.

L’ultima parola spetterà dunque a Cremonese e Udinese. Servono almeno quattro gol per evitare che questa 7ª giornata diventi la meno prolifica della Serie A moderna. In caso contrario, si scriverà un record storico — ma decisamente poco entusiasmante.