Serie A, scomparsi i gol: vicino il record negativo per una singola giornata

Quando manca all’appello solo Cremonese-Udinese, si avvicina il record negativo dei gol segnati in una singola giornata: finora ne sono stati realizzati solo nove in nove partite.

Stipendi Serie A 2025 2026
(foto Andrea Staccioli / Insidefoto)

La giornata in corso di Serie A rischia di entrare nella storia, ma dalla parte sbagliata. Dopo nove partite giocate nella 7ª giornata del campionato 2025-26, sono soltanto nove i gol realizzati complessivamente. All’appello manca solo Cremonese-Udinese, in programma questa sera: se nella gara dello “Zini” non verranno segnate almeno quattro reti, il turno stabilirà un nuovo record negativo nella storia della Serie A a 20 squadre.

Il primato precedente risale infatti a 13 gol complessivi in una sola giornata, registrati tre volte: alla 9ª giornata 2010-2011, alla 32ª giornata 2017-2018 e alla 2ª giornata della stagione 2022-23. Superare — o meglio, peggiorare — quella soglia significherebbe entrare in una zona statistica mai toccata prima nel calcio italiano recente.

A rendere ancora più evidente il trend di questa giornata sono le quattro partite terminate 0-0, sintomo di un campionato che in questo turno ha visto prevalere l’equilibrio, la cautela tattica e una certa sterilità offensiva.

I risultati della 7ª giornata (in attesa di Cremonese-Udinese)

  • Lecce – Sassuolo 0-0
  • Pisa – Hellas Verona 0-0
  • Torino – Napoli 1-0 (Simeone)
  • Roma – Inter 0-1 (Bonny)
  • Como – Juventus 2-0 (Kempf, Nico Paz)
  • Cagliari – Bologna 0-2 (Holm, Orsolini)
  • Genoa – Parma 0-0
  • Atalanta – Lazio 0-0
  • Milan – Fiorentina 2-1 (Leão 2, Gosens)
  • Cremonese – Udinese (lunedì, ore 20:45)

Totale provvisorio: 9 gol in 9 partite, con una media di 1 gol a incontro.

L’ultima parola spetterà dunque a Cremonese e Udinese. Servono almeno quattro gol per evitare che questa 7ª giornata diventi la meno prolifica della Serie A moderna. In caso contrario, si scriverà un record storico — ma decisamente poco entusiasmante.

