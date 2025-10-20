Amazon lancia Prime Vision: le gare di Champions come un videogioco

I nomi sopra le teste dei calciatori per un riconoscimento immediato e le opzioni preferite di passaggio segnalate durante le azioni con un piccolo cerchio alla base dei piedi, esattamente come nei migliori videogiochi calcistici. Sono solo alcune delle particolarità del nuovo servizio Prime Vision, una serie di innovazioni tecnologiche volte ad ottimizzare l’esperienza di visione per chi segue la UEFA Champions League su Prime Video, già dalla prima fase attualmente in corso.

Nato nel 2022 negli Stati Uniti d’America, al servizio della NFL, Prime Vision si è sviluppato nel tempo, allargando il proprio spettro a nuove funzionalità dal 2024, prima che Amazon decidesse di crearne una versione specifica per il calcio. Ora la novità sbarca anche in Italia, e si prepara all’esordio in occasione di Real Madrid-Juventus, in programma su Prime Video mercoledì 22 ottobre alle ore 21.00.

Prime Vision è di fatto di un nuovo feed alternativo che grazie all’Intelligenza Artificiale combina in tempo reale flussi di dati statistici e tracking dei giocatori, creando un’esperienza di visione immersiva con grafiche di realtà aumentata in tempo reale direttamente sulle immagini di gioco della partita. Utilizzando il tasto direzionale del telecomando verso il basso, il tifoso può passare in qualsiasi momento dalla visione della partita classica a quella arricchita dal servizio Prime Vision. La diretta e la telecronaca sono le medesime, fatta eccezione per un leggero ritardo di pochi secondi (che Amazon vuole ridurre) legato alla necessità di processare tutte le informazioni da veicolare agli appassionati.

Prime Vision è destinato ad evolversi nel corso di questa stagione e in quelle future, grazie ai feedback dei tifosi e a nuove soluzioni basate sull’Intelligenza Artificiale, che offriranno funzionalità e approfondimenti mai visti prima. La prima versione di Prime Vision nel girone unico della UEFA Champions League – che come detto debutterà in occasione di Real Madrid-Juventus – è uno sviluppo dedicato al calcio partendo dagli insight e feed di dati che hanno trovato riscontro tra gli appassionati di sport.

Prime Vision come funziona? Le caratteristiche del servizio

Ma quali saranno le funzionalità di Prime Vision disponibili live sulle immagini di gioco? Di seguito, tutte le caratteristiche principali che i tifosi potranno apprezzare durante la visione degli incontri:

Mappa tattica: i tifosi potranno guardare la partita come farebbe uno staff tecnico, visualizzando in tempo reale le posizioni di tutti e 22 i giocatori in campo, grazie al feed di tracciamento in diretta. Sarà possibile osservare come una squadra si dispone in fase di non possesso per evitare le ripartenze avversarie, oppure seguire come un esterno offensivo tiene alto il pressing restando largo sulla fascia, e molto altro ancora.

Momentum: una “Momentum Bar” posizionata sotto la Mappa Tattica, indicherà in tempo reale l’inerzia del match, calcolata in base al livello di pericolosità creato da ciascuna squadra negli ultimi cinque minuti di gioco.

Statistiche avanzate: per chi vuole andare oltre e scoprire il “gioco dentro il gioco”. A che velocità sta correndo un giocatore? Quanto è più veloce rispetto all’avversario che lo segue? Un gol è arrivato da un’occasione ad alta probabilità (xG) o grazie a un tiro d’autore? Questi sono solo alcuni dei data insight che verranno mostrati in tempo reale durante il gioco.

Opzioni di passaggio: grazie all’analisi della posizione, della direzione e dell’angolo visivo del giocatore, Prime Vision evidenzierà le tre soluzioni di passaggio più probabili, permettendo ai tifosi di anticipare la giocata e seguire dove potrebbe andare il pallone ancora prima che parta il passaggio.

Player tag: un’etichetta con il nome del giocatore in possesso palla, particolarmente utile nelle competizioni europee dove le squadre e i giocatori delle squadre straniere possono essere meno noti.

La novità di Prime Vision si aggiunge all’integrazione delle Classifiche Dinamiche nella diretta principale, consentendo ai tifosi di vedere in tempo reale l’evoluzione della classifica del girone unico durante il gioco. I tifosi potranno utilizzare il telecomando per selezionare “Classifiche Live” dal menu in-game, con indicatori chiari per distinguere le squadre qualificate automaticamente, quelle in zona playoff e quelle a rischio eliminazione. Tornando a Prime Vision, l’idea è quella di continuare a sviluppare e migliorare il prodotto. Uno sviluppo a cui hanno contribuito ex giocatori e allenatori, produttori televisivi, ingegneri informatici, data scientist ed esperti di computer vision e intelligenza artificiale. Novità che arricchiscono l’offerta da parte dell’OTT, anche in vista della prossima assegnazione dei diritti televisivi della Champions League post 2027, con il colosso statunitense – molto soddisfatto finora del prodotto – che potrebbe continuare ad essere protagonista.