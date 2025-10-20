L’Inter lancia “Inter The Opus”, il libro che celebra la storia nerazzurra

L’Inter ha annunciato la realizzazione di “Inter The Opus”, un’opera unica e senza precedenti che racconterà la storia e l’essenza del club attraverso le sue pagine. Si tratterà di un tributo esclusivo alla grandezza dell’Inter: i momenti più iconici, i leggendari protagonisti, i successi che hanno reso il Club immortale e la passione incrollabile dei tifosi nerazzurri di tutto il mondo.

Con contenuti inediti e materiali d’archivio mai pubblicati prima, “Inter The Opus” sarà un volume da collezione, testimonianza della ricchezza del passato nerazzurro e della forza delle ambizioni future della società. Un oggetto realizzato con la massima cura artigianale: rilegato a mano in pelle pregiata, stampato secondo i più alti standard, con interviste esclusive e immagini rare, sarà un volume destinato a diventare un cimelio per gli appassionati e per gli interisti di ogni generazione.

La pubblicazione è prevista per il 2026: sarà il primo Opus dedicato a una squadra di Serie A, entrando così a far parte della prestigiosa “Opus Collection”, che già comprende alcune delle realtà più iconiche dello sport, della musica e dello spettacolo a livello mondiale. Sono previste diverse edizioni, tra cui l’iconico formato “Marquee XXL”, con pagine che raggiungono un metro in apertura e un peso superiore ai 32 chili.

Ulteriori dettagli saranno svelati nei prossimi mesi, comprese le modalità di prenotazione delle diverse edizioni disponibili.

«È un incredibile onore essere stati scelti dall’Inter per celebrare e documentare i più grandi momenti della storia nerazzurra all’interno di un’edizione unica e senza precedenti di Opus. Daremo vita a questi ricordi straordinari in un modo mai visto prima, con l’augurio che i tifosi interisti di tutto il mondo possano rivivere e celebrare con noi questa esperienza. Raccontare la storia dell’Inter e accogliere il Club nella Opus Collection è un vero privilegio» ha dichiarato Karl Fowler, CEO di OPUS.

«Siamo molto orgogliosi di questo progetto editoriale di altissimo livello, dalla curatela delle immagini all’esclusività dei molti contenuti proposti: una proposta che raccoglie l’essenza dell’identità nerazzurra, un’Opera unica e imperdibile per ogni tifoso. Essere parte della Opus Collection è una testimonianza della straordinaria storia dell’Inter, da condividere con tutti coloro che amano i nostri colori, in tutto il mondo», le parole di Luca Adornato, Brand and Marketing Director del club.