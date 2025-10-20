Barcellona, Laporta: «La UEFA voleva escluderci dalla Champions 25/26»

Il presidente del Barcellona Joan Laporta ha rivelato che «la UEFA voleva impedirci di giocare l’attuale Champions League», nel contesto di una risposta a Joan Gaspart durante il turno di domande relativo all’approvazione del bilancio. Laporta ha anche definito il significato delle «leve», affermando che «non sono una vendita di patrimonio, bensì una cessione per un periodo di tempo».

Ha spiegato che «le leve sono servite per evitare che foste voi (i soci) a dover mettere mano al portafoglio. Si tratta di una cessione di attivi per un periodo determinato, che poi vengono recuperati. Abbiamo ceduto il 25% dei diritti televisivi in cambio di una somma di denaro. Non è una vendita, è una cessione per un tempo limitato». E ha ricordato che «in quel momento cercavano di convincerci a firmare con CVC, a un costo maggiore. Quell’operazione ci ha aiutato a salvare il club e a rafforzare la squadra», ha detto in riferimento ai trasferimenti del 2022.

La porta ha rivelato che «la UEFA voleva punirci impedendoci di giocare la prossima Champions League. E proprio il fatto che il Barcellona non sia una società anonima (SA) e non possa effettuare aumenti di capitale è stato uno degli argomenti con cui siamo riusciti a far sì che la UEFA riducesse le multe per violazione del fair play finanziario, da 60 milioni a 15. Volevano anche sanzionarci impedendoci di partecipare alla prossima Champions».

Infin, riguardo alla partita che i blaugrana giocheranno a Miami contro il Villarreal, il numero uno della società ha spiegato che «non siamo entusiasti di portare la nostra squadra così lontano, ma, come ha detto il presidente Gaspart, è necessario ottenere ricavi straordinari». Ha aggiunto che «LaLiga ne trarrà beneficio, e con essa tutte le altre squadre, grazie a entrate extra, ma Barcellona e Villarreal, che sono le due che giocano, ne beneficeranno di più».