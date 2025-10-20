Champions, scelte le due gare del girone in chiaro per il terzo turno

E le partite in chiaro? Anche per questa stagione, come accaduto nel 2024/25, Sky ha deciso di impostare una precisa strategia sulle partite free. La pay-tv di Comcast ha optato per offrire tutte le partite delle squadre italiane ai propri abbonati, trasmettendo invece su TV8 il miglior match tra big straniere per ogni turno. In aggiunta, Sky ha previsto la trasmissione di un incontro in differita su Cielo , una delle partite in programma alle ore 18.45 e riproposta successivamente in prima serata.

La Champions League è pronta a ripartire con la terza giornata della sua prima fase, per quella che è la sua seconda edizione con il nuovo format. Dopo il sorteggio dello scorso 28 agosto, i 36 club che prendono parte alla massima competizione calcistica del continente si stanno sfidando, con il terzo turno previsto per le giornate di martedì 21 e mercoledì 22 ottobre .

Le sfide di Champions in chiaro non scompaiono dunque dai palinsesti, ma per seguire le italiane – Inter, Juventus, Atalanta e Napoli – gli spettatori dovranno necessariamente abbonarsi a Sky Sport e a Prime Video. Tutto ciò a meno che qualche italiana non raggiunga le semifinali: in quel caso il regolamento AgCom sugli eventi di interesse nazionale obbliga le emittenti titolari dei diritti a trasmettere le partite in chiaro.

Champions League partita in chiaro: la scelta per il terzo turno 25/26

Su quale sfida è ricaduta dunque la scelta per il terzo grande match della prima fase 2025/26? La gara trasmessa in diretta su TV8 metterà di fronte il Chelsea e l’Ajax, per un match che vede i Blues desiderosi di occupare stabilmente le prime posizioni della graduatoria. Il match in differita su Cielo sarà invece quello che vedrà opposti Barcellona e Olympiakos, con i catalani che finora hanno ottenuto una vittoria e una sconfitta, con il PSG.

L’incontro Chelsea-Ajax – in programma mercoledì 22 ottobre, con calcio d’inizio fissato per le ore 21.00 – sarà visibile gratuitamente anche in streaming sul sito di TV8 e consentirà ai tifosi di vedere all’opera due delle squadre accreditate per arrivare fino in fondo alla competizione. L’altra gara è invece in programma martedì 21 ottobre su Cielo, con inizio alle ore 21.30 (in differita).