Milan, il 4 novembre l’assemblea dei soci per bilancio e nomina CdA

Si terrà il prossimo 4 novembre 2025, con inizio alle ore 16.00, l’assemblea degli azionisti del Milan per l’approvazione del bilancio chiuso al 30 giugno 2025. Un esercizio che ha fatto registrare il record di ricavi (495 milioni di euro) e il terzo utile consecutivo per il club rossonero a quota +3 milioni di euro (contro i +4,1 milioni di euro della stagione 2023/24).

Come detto, il Milan ha fatto registrare anche il record di ricavi della sua storia: 495 milioni di euro, un dato mai così alto per i rossoneri. Come detto, all’ordine del giorno in assemblea ci sarà l’approvazione del bilancio e la presentazione del consolidato al 30 giugno 2025, oltre alla nomina dei componendi del Consiglio di Amministrazione, la nomina dei membri del Collegio sindacale e della nuova società di revisione.