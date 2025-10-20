Milan, il 4 novembre l’assemblea dei soci per bilancio e nomina CdA

Si terrà il prossimo 4 novembre 2025, con inizio alle ore 16.00, l’assemblea degli azionisti del Milan per l’approvazione del bilancio chiuso al 30 giugno 2025. Un esercizio che ha fatto registrare il record di ricavi (495 milioni di euro) e il terzo utile consecutivo per il club rossonero a quota +3 milioni di euro (contro i +4,1 milioni di euro della stagione 2023/24).
Come detto, il Milan ha fatto registrare anche il record di ricavi della sua storia: 495 milioni di euro, un dato mai così alto per i rossoneri. Come detto, all’ordine del giorno in assemblea ci sarà l’approvazione del bilancio e la presentazione del consolidato al 30 giugno 2025, oltre alla nomina dei componendi del Consiglio di Amministrazione, la nomina dei membri del Collegio sindacale e della nuova società di revisione.
Milan, nel 2025 ricavi record e terzo utile consecutivo: +3 milioni di euro
Di seguito, l’ordine del giorno del club rossonero per l’assemblea dei soci:
- Approvazione del bilancio di esercizio della Società al 30 giugno 2025, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della gestione e dalle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Presentazione del bilancio consolidato della Società al 30 giugno 2025, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della gestione e dalle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.
- Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2364, co. 1, n. 2, del codice civile, determinazione della durata del loro incarico e del relativo compenso ai sensi dell’art. 2364, co. 1, n. 3 del codice civile. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e nomina del Presidente del Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 2364, co. 1, n. 2, del codice civile, e determinazione dei compensi dei componenti del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2364, co. 1, n. 3, del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Nomina della Società di Revisione ai sensi dell’art. 2364, co. 1, n. 2, del codice civile e determinazione dei compensi della stessa. Deliberazioni inerenti e conseguenti.