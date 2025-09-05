Mondiali 2026, 16 squadre già qualificate: Uruguay, Colombia e Paraguay strappano il pass

Dopo Argentina, Brasile ed Ecuador, nel girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali 2026 che si giocheranno fra Stati Uniti, Messico e Canada anche Colombia, Paraguay e Uruguay hanno staccato il biglietto. Nella notte italiana, a Barranquilla, i Cafeteros hanno superato la Bolivia con un netto 3-0, centrando così la loro settima partecipazione alla rassegna iridata. Poco dopo, ad Asuncion, il Paraguay ha conquistato la sua nona qualificazione grazie a uno 0-0 contro l’Ecuador. L’Uruguay, invece, ha battuto il Perù 3-0 all’Estadio Centenario di Montevideo.
Sono così 16 le squadre già qualificate al prossimo Mondiale, ovverosia 1/3 delle 48 nazionali che parteciperanno al torneo che andrà in scena la prossima estate tra USA, Messico e Canada.
Squadre qualificate Mondiali 2026 – L’elenco completo
Ecco di seguito l’elenco delle nazionali qualificate ai Mondiali 2026:
Nazionali ospitanti:
- USA
- Messico
- Canada
Nazionali qualificate:
- Giappone
- Nuova Zelanda
- Iran
- Argentina
- Uzbekistan
- Corea del Sud
- Giordania
- Australia
- Brasile
- Ecuador
- Colombia
- Paraguay
- Uruguay