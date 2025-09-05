Mondiali 2026, 16 squadre già qualificate: Uruguay, Colombia e Paraguay strappano il pass

Ecco l’elenco delle nazionali già qualificate per il torneo che andrà in scena nell’estate 2026 tra USA, Canada e Messico.

Di
Redazione
Governance
Onefootball
Colombia v Bolivia - FIFA World Cup 2026 Qualifier
James Rodriguez (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images)

Dopo Argentina, Brasile ed Ecuador, nel girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali 2026 che si giocheranno fra Stati Uniti, Messico e Canada anche Colombia, Paraguay e Uruguay hanno staccato il biglietto. Nella notte italiana, a Barranquilla, i Cafeteros hanno superato la Bolivia con un netto 3-0, centrando così la loro settima partecipazione alla rassegna iridata. Poco dopo, ad Asuncion, il Paraguay ha conquistato la sua nona qualificazione grazie a uno 0-0 contro l’Ecuador. L’Uruguay, invece, ha battuto il Perù 3-0 all’Estadio Centenario di Montevideo.

Sono così 16 le squadre già qualificate al prossimo Mondiale, ovverosia 1/3 delle 48 nazionali che parteciperanno al torneo che andrà in scena la prossima estate tra USA, Messico e Canada.

Squadre qualificate Mondiali 2026 – L’elenco completo

Ecco di seguito l’elenco delle nazionali qualificate ai Mondiali 2026:

Nazionali ospitanti:

  • USA
  • Messico
  • Canada

Nazionali qualificate:

  • Giappone
  • Nuova Zelanda
  • Iran
  • Argentina
  • Uzbekistan
  • Corea del Sud
  • Giordania
  • Australia
  • Brasile
  • Ecuador
  • Colombia
  • Paraguay
  • Uruguay

Temi

Mondiali di calcio