Bennacer alla Dinamo Zagabria: l’impatto sui conti del Milan

Continua il mercato in uscita del Milan sfruttando mercati ancora aperti con il direttore sportivo Igli Tare che ha finalizzato nella notte la cessione in prestito con diritto di riscatto di Ismael Bennacer alla Dinamo Zagabria.

Ad annunciarlo, in attesa delle visite mediche con il calciatore che è in viaggio, è lo stesso club croato: «Siamo lieti di annunciare che l’internazionale algerino e centrocampista del Milan Ismael Bennacer rinforzerà la GNK Dinamo! La Dinamo e l’AC Milan hanno raggiunto un accordo per un prestito annuale con diritto di riscatto. Bennacer arriverà a Zagabria, dove sosterrà le visite mediche prima di firmare ufficialmente il contratto».

Un’uscita quella di Bennacer che era stata progettata dal Milan sin dall’inizio della sessione estiva. Ora si cerca una sistemazione anche per Yacine Adli, in scadenza di contratto al 30 giugno 2026. Per quanto riguarda il centrocampista algerino, invece, il suo accordo con i rossoneri è fino al 2027 ed ecco perché è stato possibile concludere l’operazione con la Dinamo Zagabria in prestito con diritto di riscatto.

In attesa di conoscere i dettagli sul riscatto, al momento non sono trapelate le cifre dell’opzione in favore della Dinamo Zagabria, la cessione temporanea di Bennacer ha un impatto positivo sui conti del Milan per quanto riguarda l’ingaggio. Secondo le ultime indiscrezioni, il club croato dovrebbe caricarsi del 40% dell’ingaggio dell’algerino, che quindi continuerà a ricevere il 60% dal Milan.

Bennacer ha un contratto in essere con i rossoneri a 4 milioni di euro netti. Considerando la divisione appena riportata, la Dinamo Zagabria riconoscerà al calciatore 1,6 milioni di euro netti, mentre il Milan dovrà garantirgli i restanti 2,4 milioni, che al lordo sono pari a 4,44 milioni. Considerando proprio il lordo, il club milanese risparmierà 3 milioni visti i 7,4 milioni di ingaggio lordi previsti dal contratto di Bennacer.

Essendo l’operazione in prestito con diritto di riscatto, il Milan nel bilancio 2025/26 conterà ancora la quota di ammortamento per il cartellino di Bennacer che è pari a 1,4 milioni. Arrivati al 30 giugno 2026, il centrocampista algerino peserà sui conti del Milan per altri 1,4 milioni, essendo arrivato al suo ultimo anno di contratto. Qualora il club rossonero incassasse una cifra superiore, forse già stabilita dall’accordo con la Dinamo Zagabria, andrebbe a registrare una plusvalenza, che si andrebbe a sommare al risparmio sia sull’ultimo anno dell’ammortamento stesso (1,4 milioni) che sull‘ingaggio lordo dell’ultima stagione di contratto, la 2026/27 (7,4 milioni).