Milan, gli stipendi 2026/27: monte ingaggi sopra i 100 milioni, Ramos, Gila e Maignan al top

Il monte ingaggi del Milan torna sopra quota 100 milioni di euro lordi. Gonçalo Ramos, Mike Maignan e Mario Gila guidano la classifica con 5 milioni netti.

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John Stock
Finanza
Stipendi Milan 2026 2027
FOCUS
Gonzalo Ramos (Foto: Nicolo Campo / Insidefoto)

Cresce il monte ingaggi del Milan nella stagione 2026/27. Secondo le stime elaborate da Calcio e Finanza, il club rossonero sostiene per i 27 calciatori presenti in rosa stipendi pari complessivamente a 64,8 milioni di euro netti, corrispondenti a circa 103,14 milioni di euro lordi.

Il Milan si posiziona così al quarto posto nella classifica degli stipendi della Serie A, alle spalle di Inter, Juventus e Napoli. È inoltre una delle quattro società italiane con un monte ingaggi lordo superiore a 100 milioni di euro.

Al vertice della graduatoria rossonera si trovano tre giocatori: Gonçalo Ramos, Mike Maignan e Mario Gila, tutti con uno stipendio netto stimato di 5 milioni di euro.

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Stipendi Milan 2026 2027 – Il monte ingaggi torna sopra i 100 milioni

Nella stagione 2025/26 il Milan sosteneva, secondo le stime pubblicate da Calcio e Finanza, circa 55,7 milioni di euro netti e meno di 100 milioni di euro lordi per gli stipendi dei calciatori in rosa.

Nel 2026/27 il monte ingaggi netto sale a 64,8 milioni, con un incremento di circa 9,1 milioni di euro, pari al 16,3%.

Sul fronte del costo lordo, il totale raggiunge 103,14 milioni di euro. Il Milan torna così sopra la soglia dei 100 milioni e si avvicina al Napoli, terzo nella graduatoria della Serie A con circa 109,2 milioni.

Stipendi Milan 2026 2027 – Ramos, Maignan e Gila i più pagati

La nuova struttura salariale del Milan presenta tre giocatori appaiati al primo posto. Gonçalo Ramos, Mike Maignan e Mario Gila percepiscono ciascuno uno stipendio netto stimato di 5 milioni di euro.

Alle loro spalle si collocano Samuel Chukwueze, Christian Pulisic e Ruben Loftus-Cheek, tutti a quota 4 milioni.

Sono quindi sei i calciatori rossoneri con uno stipendio netto pari o superiore a 4 milioni di euro. Complessivamente, questo gruppo percepisce 27 milioni netti, pari a circa il 42% del monte ingaggi della rosa.

Adrien Rabiot, Luka Modrić, Fikayo Tomori e Alexis Saelemaekers seguono con 3,5 milioni. Considerando i primi dieci giocatori della classifica, il totale raggiunge 41 milioni di euro netti, pari a oltre il 63% del monte ingaggi complessivo del Milan.

Lo stipendio medio della rosa, calcolato sui 27 calciatori considerati, è pari a 2,4 milioni di euro netti.

Stipendi Milan 2026 2027 – Il caso Rabiot

Per Adrien Rabiot è stato adottato uno stipendio netto fisso di 3,5 milioni di euro, bonus esclusi.

Il valore è stato sottoposto a una verifica specifica perché alcune fonti avevano indicato un ingaggio da 5 milioni. L’approfondimento successivo ha permesso di ricondurre la parte fissa a 3,5 milioni netti, mentre le cifre superiori sembrano riferirsi a stime precedenti all’accordo definitivo o a importi comprensivi di componenti variabili.

Il costo lordo fisso stimato per il Milan è pertanto pari a circa 6,48 milioni di euro.

Stipendi Milan 2026 2027 – La classifica completa

Di seguito gli stipendi netti stimati dei calciatori del Milan per la stagione 2026/27, bonus esclusi:

  1. Gonçalo Ramos: 5 milioni di euro;
  2. Mike Maignan: 5 milioni;
  3. Mario Gila: 5 milioni;
  4. Samuel Chukwueze: 4 milioni;
  5. Christian Pulisic: 4 milioni;
  6. Ruben Loftus-Cheek: 4 milioni;
  7. Adrien Rabiot: 3,5 milioni;
  8. Luka Modrić: 3,5 milioni;
  9. Fikayo Tomori: 3,5 milioni;
  10. Alexis Saelemaekers: 3,5 milioni;
  11. Diego Moreira: 3 milioni;
  12. Ardon Jashari: 2,5 milioni;
  13. Pervis Estupiñán: 2,5 milioni;
  14. Matteo Gabbia: 2 milioni;
  15. Yunus Musah: 2 milioni;
  16. Omari Hutchinson: 1,8 milioni;
  17. Strahinja Pavlović: 1,7 milioni;
  18. Koni De Winter: 1,7 milioni;
  19. Warren Bondo: 1,5 milioni;
  20. Sankhoun Diawara: 1 milione;
  21. Francesco Camarda: 800mila euro;
  22. Pietro Terracciano: 800mila euro;
  23. Filippo Terracciano: 800mila euro;
  24. Davide Bartesaghi: 600mila euro;
  25. Alphadjo Cissé: 500mila euro;
  26. Christian Comotto: 300mila euro;
  27. Lorenzo Torriani: 300mila euro.

Stipendi Milan 2026 2027 – Netto e lordo per ogni calciatore

Giocatore Ruolo Netto Lordo
G. Ramos A € 5,00 mln € 9,25 mln
Maignan P € 5,00 mln € 6,55 mln
Gila D € 5,00 mln € 6,55 mln
Chukwueze A € 4,00 mln € 5,24 mln
Pulisic A € 4,00 mln € 5,24 mln
Loftus-Cheek C € 4,00 mln € 5,24 mln
Rabiot C € 3,50 mln € 6,48 mln
Modrić C € 3,50 mln € 6,48 mln
Tomori D € 3,50 mln € 4,59 mln
Saelemaekers C € 3,50 mln € 4,59 mln
D. Moreira C € 3,00 mln € 5,55 mln
Jashari C € 2,50 mln € 4,63 mln
Estupiñán D € 2,50 mln € 4,63 mln
Gabbia D € 2,00 mln € 3,70 mln
Musah C € 2,00 mln € 2,62 mln
Hutchinson A € 1,80 mln € 3,33 mln
Pavlović D € 1,70 mln € 3,15 mln
De Winter D € 1,70 mln € 3,15 mln
Bondo C € 1,50 mln € 2,78 mln
Diawara D € 1,00 mln € 1,85 mln
Camarda A € 0,80 mln € 1,48 mln
P. Terracciano P € 0,80 mln € 1,48 mln
F. Terracciano D € 0,80 mln € 1,48 mln
Bartesaghi D € 0,60 mln € 1,11 mln
Cissé A € 0,50 mln € 0,93 mln
Comotto C € 0,30 mln € 0,56 mln
Torriani P € 0,30 mln € 0,56 mln
Totale € 64,80 mln € 103,14 mln

Valori stimati in milioni di euro, bonus esclusi. P = portiere;
D = difensore; C = centrocampista; A = attaccante.

Report CF Pro


Report Milan Calciomercato 2026/27: saldo e impatto a bilancio

Milan – Calciomercato 2026/27
Acquisti, cessioni e impatto sul bilancio: l’analisi di Calcio e Finanza con i dati economici di ogni singola operazione.


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