Milan, gli stipendi 2026/27: monte ingaggi sopra i 100 milioni, Ramos, Gila e Maignan al top

Il Milan si posiziona così al quarto posto nella classifica degli stipendi della Serie A , alle spalle di Inter , Juventus e Napoli . È inoltre una delle quattro società italiane con un monte ingaggi lordo superiore a 100 milioni di euro.

Nella stagione 2025/26 il Milan sosteneva, secondo le stime pubblicate da Calcio e Finanza, circa 55,7 milioni di euro netti e meno di 100 milioni di euro lordi per gli stipendi dei calciatori in rosa.

Sono quindi sei i calciatori rossoneri con uno stipendio netto pari o superiore a 4 milioni di euro. Complessivamente, questo gruppo percepisce 27 milioni netti, pari a circa il 42% del monte ingaggi della rosa.

Stipendi Milan 2026 2027 – Il caso Rabiot

Per Adrien Rabiot è stato adottato uno stipendio netto fisso di 3,5 milioni di euro, bonus esclusi.

Il valore è stato sottoposto a una verifica specifica perché alcune fonti avevano indicato un ingaggio da 5 milioni. L’approfondimento successivo ha permesso di ricondurre la parte fissa a 3,5 milioni netti, mentre le cifre superiori sembrano riferirsi a stime precedenti all’accordo definitivo o a importi comprensivi di componenti variabili.

Il costo lordo fisso stimato per il Milan è pertanto pari a circa 6,48 milioni di euro.