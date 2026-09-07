Milan, gli stipendi 2026/27: monte ingaggi sopra i 100 milioni, Ramos, Gila e Maignan al top

Cresce il monte ingaggi del Milan nella stagione 2026/27. Secondo le stime elaborate da Calcio e Finanza, il club rossonero sostiene per i 27 calciatori presenti in rosa stipendi pari complessivamente a 64,8 milioni di euro netti, corrispondenti a circa 103,14 milioni di euro lordi.
Il Milan si posiziona così al quarto posto nella classifica degli stipendi della Serie A, alle spalle di Inter, Juventus e Napoli. È inoltre una delle quattro società italiane con un monte ingaggi lordo superiore a 100 milioni di euro.
Al vertice della graduatoria rossonera si trovano tre giocatori: Gonçalo Ramos, Mike Maignan e Mario Gila, tutti con uno stipendio netto stimato di 5 milioni di euro.
Stipendi Milan 2026 2027 – Il monte ingaggi torna sopra i 100 milioni
Nella stagione 2025/26 il Milan sosteneva, secondo le stime pubblicate da Calcio e Finanza, circa 55,7 milioni di euro netti e meno di 100 milioni di euro lordi per gli stipendi dei calciatori in rosa.
Nel 2026/27 il monte ingaggi netto sale a 64,8 milioni, con un incremento di circa 9,1 milioni di euro, pari al 16,3%.
Sul fronte del costo lordo, il totale raggiunge 103,14 milioni di euro. Il Milan torna così sopra la soglia dei 100 milioni e si avvicina al Napoli, terzo nella graduatoria della Serie A con circa 109,2 milioni.
Stipendi Milan 2026 2027 – Ramos, Maignan e Gila i più pagati
La nuova struttura salariale del Milan presenta tre giocatori appaiati al primo posto. Gonçalo Ramos, Mike Maignan e Mario Gila percepiscono ciascuno uno stipendio netto stimato di 5 milioni di euro.
Alle loro spalle si collocano Samuel Chukwueze, Christian Pulisic e Ruben Loftus-Cheek, tutti a quota 4 milioni.
Sono quindi sei i calciatori rossoneri con uno stipendio netto pari o superiore a 4 milioni di euro. Complessivamente, questo gruppo percepisce 27 milioni netti, pari a circa il 42% del monte ingaggi della rosa.
Adrien Rabiot, Luka Modrić, Fikayo Tomori e Alexis Saelemaekers seguono con 3,5 milioni. Considerando i primi dieci giocatori della classifica, il totale raggiunge 41 milioni di euro netti, pari a oltre il 63% del monte ingaggi complessivo del Milan.
Lo stipendio medio della rosa, calcolato sui 27 calciatori considerati, è pari a 2,4 milioni di euro netti.
Stipendi Milan 2026 2027 – Il caso Rabiot
Per Adrien Rabiot è stato adottato uno stipendio netto fisso di 3,5 milioni di euro, bonus esclusi.
Il valore è stato sottoposto a una verifica specifica perché alcune fonti avevano indicato un ingaggio da 5 milioni. L’approfondimento successivo ha permesso di ricondurre la parte fissa a 3,5 milioni netti, mentre le cifre superiori sembrano riferirsi a stime precedenti all’accordo definitivo o a importi comprensivi di componenti variabili.
Il costo lordo fisso stimato per il Milan è pertanto pari a circa 6,48 milioni di euro.
Stipendi Milan 2026 2027 – La classifica completa
Di seguito gli stipendi netti stimati dei calciatori del Milan per la stagione 2026/27, bonus esclusi:
- Gonçalo Ramos: 5 milioni di euro;
- Mike Maignan: 5 milioni;
- Mario Gila: 5 milioni;
- Samuel Chukwueze: 4 milioni;
- Christian Pulisic: 4 milioni;
- Ruben Loftus-Cheek: 4 milioni;
- Adrien Rabiot: 3,5 milioni;
- Luka Modrić: 3,5 milioni;
- Fikayo Tomori: 3,5 milioni;
- Alexis Saelemaekers: 3,5 milioni;
- Diego Moreira: 3 milioni;
- Ardon Jashari: 2,5 milioni;
- Pervis Estupiñán: 2,5 milioni;
- Matteo Gabbia: 2 milioni;
- Yunus Musah: 2 milioni;
- Omari Hutchinson: 1,8 milioni;
- Strahinja Pavlović: 1,7 milioni;
- Koni De Winter: 1,7 milioni;
- Warren Bondo: 1,5 milioni;
- Sankhoun Diawara: 1 milione;
- Francesco Camarda: 800mila euro;
- Pietro Terracciano: 800mila euro;
- Filippo Terracciano: 800mila euro;
- Davide Bartesaghi: 600mila euro;
- Alphadjo Cissé: 500mila euro;
- Christian Comotto: 300mila euro;
- Lorenzo Torriani: 300mila euro.
Stipendi Milan 2026 2027 – Netto e lordo per ogni calciatore
|Giocatore
|Ruolo
|Netto
|Lordo
|G. Ramos
|A
|€ 5,00 mln
|€ 9,25 mln
|Maignan
|P
|€ 5,00 mln
|€ 6,55 mln
|Gila
|D
|€ 5,00 mln
|€ 6,55 mln
|Chukwueze
|A
|€ 4,00 mln
|€ 5,24 mln
|Pulisic
|A
|€ 4,00 mln
|€ 5,24 mln
|Loftus-Cheek
|C
|€ 4,00 mln
|€ 5,24 mln
|Rabiot
|C
|€ 3,50 mln
|€ 6,48 mln
|Modrić
|C
|€ 3,50 mln
|€ 6,48 mln
|Tomori
|D
|€ 3,50 mln
|€ 4,59 mln
|Saelemaekers
|C
|€ 3,50 mln
|€ 4,59 mln
|D. Moreira
|C
|€ 3,00 mln
|€ 5,55 mln
|Jashari
|C
|€ 2,50 mln
|€ 4,63 mln
|Estupiñán
|D
|€ 2,50 mln
|€ 4,63 mln
|Gabbia
|D
|€ 2,00 mln
|€ 3,70 mln
|Musah
|C
|€ 2,00 mln
|€ 2,62 mln
|Hutchinson
|A
|€ 1,80 mln
|€ 3,33 mln
|Pavlović
|D
|€ 1,70 mln
|€ 3,15 mln
|De Winter
|D
|€ 1,70 mln
|€ 3,15 mln
|Bondo
|C
|€ 1,50 mln
|€ 2,78 mln
|Diawara
|D
|€ 1,00 mln
|€ 1,85 mln
|Camarda
|A
|€ 0,80 mln
|€ 1,48 mln
|P. Terracciano
|P
|€ 0,80 mln
|€ 1,48 mln
|F. Terracciano
|D
|€ 0,80 mln
|€ 1,48 mln
|Bartesaghi
|D
|€ 0,60 mln
|€ 1,11 mln
|Cissé
|A
|€ 0,50 mln
|€ 0,93 mln
|Comotto
|C
|€ 0,30 mln
|€ 0,56 mln
|Torriani
|P
|€ 0,30 mln
|€ 0,56 mln
|Totale
|—
|€ 64,80 mln
|€ 103,14 mln
Valori stimati in milioni di euro, bonus esclusi. P = portiere;
D = difensore; C = centrocampista; A = attaccante.