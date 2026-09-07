Stipendi Serie A 2026 2027 – Il distacco tra le fasce

La classifica evidenzia diverse fasce di spesa. Inter e Juventus formano il primo gruppo, con un monte ingaggi vicino ai 146 milioni. Napoli e Milan si collocano nella fascia immediatamente successiva, sopra i 100 milioni, mentre la Roma rimane isolata poco sotto questa soglia.

Tra la quinta posizione della Roma e la sesta dell’Atalanta si registra un distacco di quasi 19 milioni di euro. Atalanta, Lazio, Fiorentina e Como compongono una fascia intermedia compresa tra 61 e 73 milioni. Torino e Bologna si posizionano poco sotto i 50 milioni, mentre Sassuolo e Venezia presentano valori praticamente allineati, rispettivamente pari a 38,43 e 38,26 milioni.

Nella parte bassa della graduatoria, Monza, Lecce e Frosinone sono le sole società con un monte ingaggi inferiore ai 25 milioni di euro. Lecce e Frosinone chiudono la classifica con valori rispettivamente pari a 16,2 e 15,3 milioni. Il monte ingaggi medio per club è di circa 60,4 milioni di euro, ma il dato è fortemente condizionato dalla spesa delle società di vertice. Il valore mediano del campionato, calcolato tra Torino e Bologna, è invece pari a circa 47,4 milioni.