Chi ha la media spettatori più alta in Serie A? Il campionato 2026/27 è appena cominciato, e anche per questa stagione Calcio e Finanza seguirà passo passo l’andamento della competizione sugli spalti. Lo scorso anno, il massimo campionato italiano si è chiuso con una media di 30.082 spettatori per ogni gara, con un tasso di riempimento degli stadi pari al 83,85%. Un dato importante, che le società si augurano di replicare e addirittura migliorare nella nuova edizione della competizione.

Dopo il successo nella stagione 2024/25, il Milan ha conquistato la vetta della classifica anche nella stagione 2025/26, concludendo il campionato davanti all’Inter per appena 70 spettatori in più di media a partita. Le due milanesi – seppur con risultati sportivi diametralmente opposti – hanno raccolto il maggior numero di tifosi, mentre in termini di riempimento il primo posto se lo è aggiudicato la Juventus, che ha toccato quasi quota 98%.