Serie A, la classifica allo stadio: il Milan chiude davanti all’Inter per 70 spettatori di media

Chi ha la media spettatori più alta in Serie A ? Il campionato 2025/26 si è ufficialmente chiuso con la serata di ieri e si possono così tirare le somme non solo per quanto riguarda gli aspetti sportivi ma anche per quanto riguarda la classifica degli spettatori. Un dato, quello delle presenze, che ricade sui bilanci delle società, dato che quella dei “ricavi da stadio” rimane una delle voci principali del conto economico insieme ai diritti televisivi e ai ricavi commerciali, ma che riguarda anche la distribuzione dei ricavi da diritti televisivi del campionato.

Guardando alla classifica spettatori per le squadre stilata da Calcio e Finanza per la Serie A 2025/26, il testa a testa per la vetta si è concluso a favore del Milan: sono stati oltre 74mila gli spettatori presenti sugli spalti del Meazza nella deludente serata contro il Cagliari, che ha certificato la mancata qualificazione dei rossoneri di Massimiliano Allegri alla prossima edizione della Champions League. Al termine della stagione, il Milan ha registrato una media di 73.373 spettatori, superiore a quella dell’Inter (73.305) per 68 spettatori in media a partita e complessivamente 1.297 spettatori su tutto l’arco della stagione. Per entrambe le squadre milanesi si tratta di dati in crescita rispetto al 2024/25: +2,5% per i rossoneri e +4,5% per i nerazzurri.

La Roma chiude nuovamente al terzo posto con una media che ha sfiorato i 62mila spettatori, superando nettamente il traguardo del milione di spettatori totali, mentre Napoli e Juventus hanno chiuso oltre quota 40mila spettatori (i partenopei più verso i 50mila).

La classifica, è bene ricordarlo, tiene conto dei posti venduti per ogni singola partita e non delle presenze effettive allo stadio (a meno di situazioni particolari come nel caso delle contestazioni di Lazio e Torino), dato che non viene reso noto pubblicamente. Questo significa che potrà capitare di notare una disparità tra i numeri e le presenze sugli spalti, con alcune sfide durante l’anno (soprattutto in inverno, magari quelle meno blasonate) potrebbero raccogliere una fetta inferiore di pubblico.

Serie A spettatori 2025 2026 – Lazio sotto il 50% di riempimento

Chiaramente, la media spettatori dipende in parte (soprattutto per alcune società) anche dalla capienza degli stadi a disposizione di ogni realtà del campionato italiano. Per questo motivo è interessante indagare anche il tasso di riempimento, ovvero la media degli spettatori in rapporto ai posti disponibili in ogni impianto per le sfide del campionato di Serie A.

Dopo la 38ª giornata, sono nove le società che hanno superato il 90% con vette altissime per la Juventus (davanti a tutti su questo fronte, poco sotto il 98%), seguita da Cagliari, Inter, Milan e Atalanta. Le contestazioni degli ultimi tempi hanno avuto un peso particolare sui risultati di Torino e Lazio, che hanno chiuso la stagione al penultimo e ultimo posto in questa particolare graduatoria, con i biancocelesti addirittura sono scesi nettamente al di sotto della soglia del 50%.