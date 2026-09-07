Cresce ancora il monte ingaggi della Juventus. Nella stagione 2026/27, secondo le stime elaborate da Calcio e Finanza, il club bianconero sostiene per i calciatori presenti in rosa stipendi pari a 84,95 milioni di euro netti, corrispondenti a circa 145,52 milioni di euro lordi.
La Juventus occupa così la seconda posizione nella classifica degli stipendi della Serie A, alle spalle dell’Inter. Il divario tra le due società è ridottissimo: il monte ingaggi lordo dei nerazzurri è stimato in 145,82 milioni, appena 300mila euro in più rispetto a quello bianconero.
Il giocatore più pagato della rosa è Kenan Yildiz, con uno stipendio netto di 6 milioni di euro. Alle sue spalle si collocano Randal Kolo Muani, a quota 5,5 milioni, e Bremer e Douglas Luiz, entrambi a 5 milioni.
Stipendi Juventus 2026 2027 – Il monte ingaggi cresce del 18%
Nella stagione 2025/26 la Juventus sosteneva, secondo le stime di Calcio e Finanza, circa 70,4 milioni di euro netti e 122,9 milioni lordi per gli stipendi dei calciatori in rosa.
Nel 2026/27 il costo sale a 84,95 milioni netti e 145,52 milioni lordi. L’incremento è quindi pari a circa 14,6 milioni sul netto e a 22,6 milioni sul lordo.
Il monte ingaggi lordo cresce dunque di oltre il 18% rispetto alla stagione precedente. La differenza tra l’aumento netto e quello lordo dipende anche dal trattamento fiscale applicabile ai singoli contratti.
Stipendi Juventus 2026 2027 – Yildiz diventa il più pagato
Il cambiamento più evidente riguarda il vertice della classifica. Nella stagione precedente il giocatore più pagato era Dusan Vlahovic, con 12 milioni di euro netti, mentre Kenan Yildiz percepiva 1,5 milioni.
Nel 2026/27 Vlahovic non compare più nel perimetro della rosa e Yildiz sale al primo posto con uno stipendio stimato di 6 milioni netti. L’adeguamento rispetto alla stagione precedente è quindi pari a 4,5 milioni di euro netti.
Randal Kolo Muani segue a 5,5 milioni, mentre Bremer e Douglas Luiz percepiscono 5 milioni. Teun Koopmeiners completa il gruppo dei primi cinque con 4,5 milioni netti.
I cinque calciatori più pagati percepiscono complessivamente 26 milioni di euro netti, pari a circa il 31% dell’intero monte ingaggi netto della Juventus.
Sono otto i giocatori con uno stipendio pari o superiore a 4 milioni: Yildiz, Kolo Muani, Bremer, Douglas Luiz, Koopmeiners, Woltemade, McKennie e Locatelli.
Stipendi Juventus 2026 2027 – La classifica
Di seguito gli stipendi netti stimati dei calciatori della Juventus per la stagione 2026/27, bonus esclusi:
- Kenan Yildiz: 6 milioni di euro;
- Randal Kolo Muani: 5,5 milioni;
- Bremer: 5 milioni;
- Douglas Luiz: 5 milioni;
- Teun Koopmeiners: 4,5 milioni;
- Nick Woltemade: 4,4 milioni;
- Weston McKennie: 4 milioni;
- Manuel Locatelli: 4 milioni;
- Francisco Conceição: 3,8 milioni;
- Nicolás González: 3,6 milioni;
- Federico Gatti: 3,1 milioni;
- Kerim Alajbegović: 3 milioni;
- Pape Sarr: 3 milioni;
- Zeki Çelik: 2,8 milioni;
- Jhon Lucumí: 2,5 milioni;
- Jérémie Boga: 2,5 milioni;
- Edon Zhegrova: 2,5 milioni;
- Guglielmo Vicario: 2,5 milioni;
- Andrea Cambiaso: 2,4 milioni;
- Pierre Kalulu: 2,4 milioni;
- Lloyd Kelly: 2,4 milioni;
- Khéphren Thuram: 2 milioni;
- Daniele Rugani: 1,8 milioni;
- Arkadiusz Milik: 1,75 milioni;
- Kamil Grabara: 1,7 milioni;
- Jeff Ekhator: 1,3 milioni;
- Juan Cabal: 1,2 milioni;
- Carlo Pinsoglio: 300mila euro.
Stipendi Juventus 2026 2027 – Netto e lordo per ogni calciatore
|Giocatore
|Ruolo
|Netto
|Lordo
|Yildiz
|A
|€ 6,00 mln
|€ 11,10 mln
|Kolo Muani
|A
|€ 5,50 mln
|€ 10,18 mln
|Bremer
|D
|€ 5,00 mln
|€ 9,25 mln
|Douglas Luiz
|C
|€ 5,00 mln
|€ 9,25 mln
|Koopmeiners
|C
|€ 4,50 mln
|€ 5,90 mln
|Woltemade
|A
|€ 4,40 mln
|€ 8,14 mln
|McKennie
|C
|€ 4,00 mln
|€ 5,24 mln
|Locatelli
|C
|€ 4,00 mln
|€ 7,40 mln
|Conceição
|A
|€ 3,80 mln
|€ 7,03 mln
|N. González
|A
|€ 3,60 mln
|€ 4,72 mln
|Gatti
|D
|€ 3,10 mln
|€ 5,74 mln
|Alajbegović
|A
|€ 3,00 mln
|€ 5,55 mln
|Pape Sarr
|C
|€ 3,00 mln
|€ 5,55 mln
|Çelik
|D
|€ 2,80 mln
|€ 3,67 mln
|Lucumí
|D
|€ 2,50 mln
|€ 3,28 mln
|Boga
|A
|€ 2,50 mln
|€ 4,63 mln
|Zhegrova
|A
|€ 2,50 mln
|€ 4,63 mln
|Vicario
|P
|€ 2,50 mln
|€ 4,63 mln
|Cambiaso
|D
|€ 2,40 mln
|€ 4,44 mln
|Kalulu
|D
|€ 2,40 mln
|€ 3,14 mln
|Kelly
|D
|€ 2,40 mln
|€ 4,44 mln
|K. Thuram
|C
|€ 2,00 mln
|€ 3,70 mln
|Rugani
|D
|€ 1,80 mln
|€ 3,33 mln
|Milik
|A
|€ 1,75 mln
|€ 2,29 mln
|Grabara
|P
|€ 1,70 mln
|€ 3,15 mln
|Ekhator
|A
|€ 1,30 mln
|€ 2,41 mln
|Cabal
|D
|€ 1,20 mln
|€ 2,22 mln
|Pinsoglio
|P
|€ 0,30 mln
|€ 0,56 mln
|Totale
|—
|€ 84,95 mln
|€ 145,52 mln
Valori stimati in milioni di euro, bonus esclusi. P = portiere;
D = difensore; C = centrocampista; A = attaccante.