Cresce ancora il monte ingaggi della Juventus. Nella stagione 2026/27, secondo le stime elaborate da Calcio e Finanza, il club bianconero sostiene per i calciatori presenti in rosa stipendi pari a 84,95 milioni di euro netti, corrispondenti a circa 145,52 milioni di euro lordi.

La Juventus occupa così la seconda posizione nella classifica degli stipendi della Serie A, alle spalle dell’Inter. Il divario tra le due società è ridottissimo: il monte ingaggi lordo dei nerazzurri è stimato in 145,82 milioni, appena 300mila euro in più rispetto a quello bianconero.

Il giocatore più pagato della rosa è Kenan Yildiz, con uno stipendio netto di 6 milioni di euro. Alle sue spalle si collocano Randal Kolo Muani, a quota 5,5 milioni, e Bremer e Douglas Luiz, entrambi a 5 milioni.