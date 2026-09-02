Dentro Woltemade e fuori David: le cifre ufficiali degli ultimi affari della Juve

Le ultime ore di mercato della Juventus hanno portato in dote a Luciano Spalletti due nuovi giocatori che potrebbero addirittura essere impiegati fin da subito nel big match di domenica sera in casa contro il Milan. Infatti, Nick Woltemade e Pape Matar Sarr, attaccante e centrocampista arrivati rispettivamente da Newcastle e Tottenham, rispondono a due esigenze tecniche chiaramente espresse dal tecnico bianconero.
Inoltre, l’arrivo di Woltemade è stato concluso appena definito il passaggio di Jonathan David all’Atletico Madrid. Ma quanto impatta questa doppia operazione sui conti della Juve? E cosa cambia nel bilancio 2026/27 dei bianconeri?
In primis va specificato che David si trasferisce in prestito gratuito con diritto di riscatto a 25 milioni «pagabili in tre esercizi», come si legge nel comunicato ufficiale della Juventus. Prestito, ma oneroso e secco, invece per Woltemade, che nell’estate 2025 fu acquistato dal Newcastle per 80 milioni di euro più bonus dallo Stoccarda.
In termini contabili, per quanto riguarda il bilancio 2026/27 della Juventus, l’uscita di David permette di risparmiare l’ingaggio per la stagione in corso che è pari a 6 milioni netti, che diventano 11,1 milioni lordi. Il club bianconero dovrà comunque affrontare il costo dell’ammortamento relativo all’attaccante canadese, che è arrivato a parametro zero lo scorso anno ma con costi oneri accessori (le cosiddette commissioni) per un totale di 12,5 milioni, che pesano per 2,5 milioni a stagione.
Per quanto riguarda invece Woltemade, la Juve riconosce 2,8 milioni al Newcastle per il solo prestito secco fino a fine stagione, facendosi carico anche dell’ingaggio dell’attaccante tedesco di 4,4 milioni netti, che al lordo corrispondono a 8,14 milioni. L’impatto totale sui conti bianconeri è quindi di 10,94 milioni.
Confrontando le due operazioni, sul bilancio 2026/27 la Juve sostituisce quasi alla perfezione i due calciatori con anche un leggero impatto positivo sui conti di 160mila euro grazie al risparmio dell’ingaggio importante riconosciuto a David. Ora tocca al campo dare una risposta a Luciano Spalletti che intanto potrà contare su un nuovo attaccante.