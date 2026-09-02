Dentro Woltemade e fuori David: le cifre ufficiali degli ultimi affari della Juve

Le ultime ore di mercato della Juventus hanno portato in dote a Luciano Spalletti due nuovi giocatori che potrebbero addirittura essere impiegati fin da subito nel big match di domenica sera in casa contro il Milan. Infatti, Nick Woltemade e Pape Matar Sarr, attaccante e centrocampista arrivati rispettivamente da Newcastle e Tottenham, rispondono a due esigenze tecniche chiaramente espresse dal tecnico bianconero.

Inoltre, l’arrivo di Woltemade è stato concluso appena definito il passaggio di Jonathan David all’Atletico Madrid. Ma quanto impatta questa doppia operazione sui conti della Juve? E cosa cambia nel bilancio 2026/27 dei bianconeri?