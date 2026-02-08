Juventus, ufficiale il rinnovo di Yildiz: l'impatto sui conti

Ora è ufficiale, Kenan Yildiz ha firmato il rinnovo di contratto con la Juvneuts fino al 2030. L’annuncio è arrivato nella giornata di ieri da parte del club bianconero. «La storia tra Kenan Yildiz e la Juventus continua: il numero 10 classe 2005 ha firmato l’accordo che lo legherà ai colori bianconeri fino al 30 giugno 2030», si legge nella nota del club.

«Ringrazio John Elkann, Damien Comolli e tutta la dirigenza, il mister, i compagni e i tifosi. Sono molto felice di rinnovare il contratto con la Juventus, che per me è come una famiglia. Sono molto sicuro che faremo belle cose insieme. Io amo la Juventus. Sono certo che dietro di me ci sono e ci saranno sempre i tifosi e la mia famiglia. Grazie mille e fino alla fine», ha commentato Yildiz in conferenza stampa.