Juventus, ufficiale il rinnovo di Yildiz: l'impatto sui conti

Ora è ufficiale, Kenan Yildiz ha firmato il rinnovo di contratto con la Juvneuts fino al 2030. L’annuncio è arrivato nella giornata di ieri da parte del club bianconero. «La storia tra Kenan Yildiz e la Juventus continua: il numero 10 classe 2005 ha firmato l’accordo che lo legherà ai colori bianconeri fino al 30 giugno 2030», si legge nella nota del club.
«Ringrazio John Elkann, Damien Comolli e tutta la dirigenza, il mister, i compagni e i tifosi. Sono molto felice di rinnovare il contratto con la Juventus, che per me è come una famiglia. Sono molto sicuro che faremo belle cose insieme. Io amo la Juventus. Sono certo che dietro di me ci sono e ci saranno sempre i tifosi e la mia famiglia. Grazie mille e fino alla fine», ha commentato Yildiz in conferenza stampa.
Yildiz stipendio Juventus – L’impatto del rinnovo sui conti
Secondo le indiscrezioni, il talento 2005 ha firmato un nuovo contratto fino al 2030 da 6 milioni di euro netti a stagione più bonus che lo porteranno a essere il calciatore più pagato dell’intera rosa, considerando la sempre più probabile partenza di Dusan Vlahovic in estate. Inoltre, le parti avrebbero trovato un’intesa anche per quanto riguarda un bonus alla firma pari a poco più di 6 milioni di euro.
Alla luce di queste cifre, quanto peserà il contratto di Yildiz sul bilancio della Juventus? Attualmente, Yildiz costa poco più di 2,9 milioni di euro a stagione alla Juventus tra la quota ammortamento (150mila euro) e lo stipendio lordo, di poco inferiore ai 2,8 milioni di euro. Una cifra che sarà rivista decisamente verso l’alto, considerando che Yildiz non beneficia degli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita.
Ipotizzando che il rinnovo entri in vigore a partire dalla stagione 2026/27, lo stipendio lordo crescerà a 11,1 milioni di euro. A questa cifra va sommata anche la nuova quota ammortamento, legata al bonus alla firma sopra menzionato, trattato abitualmente a livello contabile come se fosse un incremento del costo storico. Considerando la durata del nuovo contratto fino al 2030, la nuova quota ammortamento (considerando anche quella residua) sarà di 1,61 milioni di euro.
In totale, se le cifre fossero confermate, il nuovo accordo che Yildiz si appresta a firmare porterà il costo del calciatore per la Juventus a 12,71 milioni di euro a stagione a partire dalla stagione 2026/27. Un incremento di quasi 10 milioni rispetto al costo attuale.