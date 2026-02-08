Non solo Super Bowl, l’NFL accelera sull’internazionalizzazione: nove gare fuori dagli USA nel 2026

La NFL prova andare oltre l’interesse globale per il Super Bowl, che si giocherà stanotte nella cornice del Levi’s Stadium, a Santa Clara, in California con la sfida tra i New England Patriots (che hanno superato i Denver Broncos, nella finale di Conference AFC) e i Seattle Seahawks (che, nella finale di Conference NFC, si sono imposti sui Los Angeles imposti sui Los Angeles Rams).
La lega di football americano continua infatti a spingere con decisione sulla strategia di espansione globale, con l’obiettivo di aumentare audience, ricavi commerciali e valore del brand oltre i confini degli Stati Uniti. Il 2026 segnerà un nuovo record: il calendario internazionale più ricco di sempre, con nove partite di regular season distribuite su più continenti.
L’ultimo annuncio in ordine di tempo riguarda il Messico. La NFL tornerà infatti a giocare una partita di stagione regolare a Città del Messico nel dicembre 2026, a quattro anni dall’ultima apparizione (2022).
«Torneremo a Città del Messico a dicembre, ed è una notizia fantastica per i nostri tifosi messicani», ha dichiarato il commissioner Roger Goodell. «Lo stadio è in fase di ristrutturazione in vista dei Mondiali di calcio e questa sarà un’occasione importante per tornare lì». La gara si disputerà allo stadio Azteca, con squadre tuttavia ancora da definire.
L’evento di maggiore impatto simbolico sarà però il primo match di regular season in Australia, confermando l’ambizione della NFL di diventare un prodotto sportivo globale.
Nel dettaglio, la stagione 2026 vedrà così NFL impegnata in:
- Melbourne (Australia): San Francisco 49ers vs Los Angeles Rams al Melbourne Cricket Ground, prima partita NFL di stagione regolare mai giocata in Australia.
- Rio de Janeiro (Brasile): i Dallas Cowboys saranno protagonisti al Maracanã, con un avversario da annunciare, nel debutto assoluto della regular season NFL in Brasile.
- Parigi (Francia): Prima storica gara NFL nella capitale francese, con i New Orleans Saints come squadra “di casa”.
- Londra (Regno Unito): Tre partite di stagione regolare, confermando il Regno Unito come mercato internazionale chiave.
- Monaco di Baviera (Germania): Una partita di regular season, proseguendo il percorso avviato con il forte successo delle gare tedesche all’Allianz Arena.
- Madrid (Spagna): Una partita di stagione regolare, con squadre ancora da definire, nuovamente allo stadio Bernabeu.
- Città del Messico (Messico): Una partita di regular season a dicembre.