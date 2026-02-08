Non solo Super Bowl, l’NFL accelera sull’internazionalizzazione: nove gare fuori dagli USA nel 2026

La NFL prova andare oltre l’interesse globale per il Super Bowl, che si giocherà stanotte nella cornice del Levi’s Stadium, a Santa Clara, in California con la sfida tra i New England Patriots (che hanno superato i Denver Broncos, nella finale di Conference AFC) e i Seattle Seahawks (che, nella finale di Conference NFC, si sono imposti sui Los Angeles imposti sui Los Angeles Rams).

L’ultimo annuncio in ordine di tempo riguarda il Messico. La NFL tornerà infatti a giocare una partita di stagione regolare a Città del Messico nel dicembre 2026, a quattro anni dall’ultima apparizione (2022).

«Torneremo a Città del Messico a dicembre, ed è una notizia fantastica per i nostri tifosi messicani», ha dichiarato il commissioner Roger Goodell. «Lo stadio è in fase di ristrutturazione in vista dei Mondiali di calcio e questa sarà un’occasione importante per tornare lì». La gara si disputerà allo stadio Azteca, con squadre tuttavia ancora da definire.

L’evento di maggiore impatto simbolico sarà però il primo match di regular season in Australia, confermando l’ambizione della NFL di diventare un prodotto sportivo globale.

Nel dettaglio, la stagione 2026 vedrà così NFL impegnata in: