Lo stadio della consacrazione di Pelé e Maradona diventa statunitense: investitori USA acquistano il 49% dell’Azteca e del Club America

Come riporta Bloomberg, questo gruppo ha trovato un accordo per rilevare il 49% dell’Ollamani Group , proprietario del Club America , uno dei più importanti club calcistici del Messico, ma anche l’iconico stadio Azteca da 88.000 posti a Città del Messico, dove prenderanno il via i prossimi Mondiali e teatro della consacrazione di Pelé prima, 1970, e Maradona poi nel 1986, quando l’impianto ospitava più di 100mila persone per le finali delle due edizioni del torneo iridato. Attualmente l’impianto, che ora è stato ribattezzato Estadio Banorte dopo che il gruppo finanziario ha acquistato i diritti di denominazione, è oggetto di una ristrutturazione da 106 milioni di dollari .

I Mondiali 2026 che si disputeranno in Messico , oltre che negli Stati Uniti e in Canada , stanno attirando sempre più investitori nel paese dell’America Centrale. E per quanto riguarda il calcio locale un punto di riferimento sempre più importante, investendo centinaia di milioni di euro, lo sta diventando il consorzio che include anche General Atlantic .

La nuova entità congiunta si chiamerà Grupo Águilas e il valore dell’impresa è pari a 490 milioni di dollari, secondo quanto comunicato dalle aziende. La quota del gruppo di investitori equivale a circa 240 milioni. General Atlantic e Ollamani collaboreranno con Kraft Analytics Group, la controllata della holding del miliardario Robert Kraft, per la gestione dei dati e la consulenza. Il gruppo, inoltre, controlla i New England Patriots, franchigia della NFL, dal 1994 e gli asset correlati, tra cui il Gillette Stadium in Massachusetts.

Il gruppo Ollamani è stato costituito dal colosso delle telecomunicazioni e della radiodiffusione Televisa Group nel febbraio 2024 per separare le attività non legate ai media come il Club América e lo stadio Atzeca e concentrarsi esclusivamente sui suoi business principali. Ollamani manterrà la restante partecipazione del 51% in Grupo Águilas e il presidente di Televisa, Emilio Azcárraga Jean, ne diventerà il presidente esecutivo. «Questa alleanza strategica ci posiziona solidamente per la nostra prossima fase di leadership, mentre ampliamo la nostra portata e offriamo esperienze ancora più indimenticabili ai tifosi in Messico e oltre», ha dichiarato proprio Azcárraga Jean in un comunicato. Oltre a questo, Ollamani possiede una divisione gaming che gestisce 18 casinò, mentre l’attività editoriale include testate come il settimanale di intrattenimento TVyNovelas.

Il Club America, acquisito da Televisa nel 1959, è la squadra più titolata del Messico, con oltre 40 trofei nazionali e internazionali e una vasta base di tifosi nel Paese e negli Stati Uniti. È inoltre quotato alla Borsa messicana, il che lo rende uno dei pochi club calcistici quotati in Borsa. In Italia per esempio ci sono solamente Juventus e Lazio, dopo il delisting della Roma, mentre in Europa un esempio è il Manchester United.