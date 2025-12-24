Roma, cala la perdita nei conti: bilancio 2025 chiuso in rosso per 54 milioni

Diminuisce la perdita a bilancio per la Roma. Il club giallorosso, come appreso da Calcio e Finanza, ha infatti chiuso l’esercizio al 30 giugno 2025 con un rosso a livello consolidato, pari a 53,9 milioni di euro, in miglioramento di circa 27,5 milioni di euro rispetto alla perdita registrata al 30 giugno 2024, che era stata pari a 81,4 milioni di euro.

Conti che dovrebbero inoltre migliorare ulteriormente per quanto riguarda la stagione in corso. In base al budget redatto per la stagione 2025/26, infatti, il club prevede ancora conti in rosso, tuttavia però in ulteriore miglioramento rispetto a quanto fatto registrare nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2025. Al netto tuttavia delle eventualità tipiche di una stagione sportiva, a partire dai risultati sportivi fino alle possibili cessioni di giocatori sia nel mercato di gennaio che il prossimo giugno.