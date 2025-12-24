Roma, cala la perdita nei conti: bilancio 2025 chiuso in rosso per 54 milioni

Diminuisce la perdita a bilancio per la Roma. Il club giallorosso, come appreso da Calcio e Finanza, ha infatti chiuso l’esercizio al 30 giugno 2025 con un rosso a livello consolidato, pari a 53,9 milioni di euro, in miglioramento di circa 27,5 milioni di euro rispetto alla perdita registrata al 30 giugno 2024, che era stata pari a 81,4 milioni di euro.
Conti che dovrebbero inoltre migliorare ulteriormente per quanto riguarda la stagione in corso. In base al budget redatto per la stagione 2025/26, infatti, il club prevede ancora conti in rosso, tuttavia però in ulteriore miglioramento rispetto a quanto fatto registrare nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2025. Al netto tuttavia delle eventualità tipiche di una stagione sportiva, a partire dai risultati sportivi fino alle possibili cessioni di giocatori sia nel mercato di gennaio che il prossimo giugno.
Nel corso dell’esercizio 2024/25, inoltre, sono stati convertiti 145 milioni di euro da debiti verso soci per finanziamenti a riserva per l’aumento di capitale: il patrimonio netto consolidato al 30 giugno 2025 presentava così un valore negativo pari a 316,6 milioni di euro al 30 giugno 2025 rispetto a 407,7 milioni di euro registrato alla fine del precedente esercizio.
Va ricordato che la Roma ha scelto di sfruttare l’ipotesi contenuta in uno dei diversi decreti legati all’emergenza Covid per differire il ripianamento della perdita entro il quinto esercizio successivo a quello chiuso, quindi rinviando il ripianamento all’esercizio in chiusura al 30 giugno 2026, in larga parte già coperta dagli apporti di capitale (considerando ad esempio che sono presenti debiti verso soci per 248 milioni di euro).
Roma bilancio 2025, i conti degli ultimi anni
Seppur rimanendo in rosso, il bilancio al 30 giugno 2025 del club giallorosso presenta la perdita più bassa dall’esercizio 2018/19. Complessivamente, nell’era Friedkin, la Roma ha sommato perdite per 642,7 milioni di euro.