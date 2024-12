La Roma ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2024 con un rosso a livello consolidato pari a 81,4 milioni di euro, un risultato in miglioramento di circa 20 milioni di euro rispetto all’esercizio 2022/23, che si era chiuso in perdita per 102,7 milioni.

Il fatturato consolidato della società giallorossa è stato pari a 301,7 milioni di euro (contro i 277,0 milioni di euro relativi all’esercizio chiuso il 30 giugno 2023), mentre i costi sono cresciuti a quota 366,2 milioni (348,7 milioni nel 2022/23).

Roma bilancio 2024 – I ricavi

Complessivamente, la Roma nella stagione 2023/24 ha registrato 301,7 milioni di euro di ricavi, rispetto ai 277,0 milioni del 2022/23. La voce più corposa è quella relativa ai diritti tv, pari a 104,1 milioni di euro (rispetto ai 109,3 milioni del 2022/23) , mentre i ricavi commerciali sono cresciuti a quota 70 milioni di euro e i ricavi da gara a 55,4 milioni. I ricavi da plusvalenze sono stati invece pari a 25 milioni, in particolare legati alle cessioni di:

Ibanez all’Al Ahli: cessione a 28,5 milioni e plusvalenza di 23,4 milioni;

Belotti al Como: cessione e plusvalenza a 4 milioni;

Matic allo Stade Rennais: cessione e plusvalenza a 2 milioni.

Questi i ricavi voce per voce:

Ricavi da gara: 55,4 milioni di euro (49,2 milioni di euro nel 2022/23);

55,4 milioni di euro (49,2 milioni di euro nel 2022/23); Ricavi da sponsor, commerciali e royalties: 70,0 milioni di euro (48,6 milioni di euro nel 2022/23);

70,0 milioni di euro (48,6 milioni di euro nel 2022/23); Ricavi da diritti tv: 104,1 milioni di euro (109,3 milioni di euro nel 2022/23);

104,1 milioni di euro (109,3 milioni di euro nel 2022/23); Ricavi da gestione diritti calciatori, da cessione temporanea e altri proventi: 47,6 milioni di euro di cui 25,0 milioni dalle plusvalenze (56,1 milioni di euro, di cui 47,1 milioni di plusvalenze nel 2022/23;

47,6 milioni di euro di cui 25,0 milioni dalle plusvalenze (56,1 milioni di euro, di cui 47,1 milioni di plusvalenze nel 2022/23; Altri ricavi: 24,6 milioni di euro (13,8 milioni di euro nel 2022/23);

24,6 milioni di euro (13,8 milioni di euro nel 2022/23); TOTALE: 301,7 milioni di euro (277,0 milioni nel 2022/23).

Roma bilancio 2024 – I costi

I costi a bilancio per Roma sono cresciuti nel 2023/24 a 366,2 milioni di euro rispetto ai 348,7 milioni di euro del 2022/23. Nel dettaglio, la maggior parte dei costi è legata a salari e stipendi del personale, a quota 202 milioni di euro (in forte crescita rispetto ai 173,1 milioni di euro del 2022/23). Più nello specifico, i soli costi per il personale tesserato sono stati pari a 172,7 milioni di euro (143,9 milioni di euro nel 2022/23), di cui 150,6 milioni come compensi ai giocatori (125,9 nel 2022/23) e 22,0 milioni come compensi allenatori (17,9 nel 2022/23) nell’anno in cui è stato esonerato José Mourinho, sostituito da Daniele De Rossi.

In forte calo, invece, gli ammortamenti legati ai calciatori, passati da 55,6 a 38,1 milioni di euro. Complessivamente, la voce ammortamenti e svalutazioni ha pesato per 43,9 milioni rispetto ai 60,6 milioni del 2022/23.

Questi i costi voce per voce nella stagione 2022/23:

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo, merci: 16,9 milioni di euro (13,9 milioni nel 2022/23);

16,9 milioni di euro (13,9 milioni nel 2022/23); Costi per servizi: 58,2 milioni (65,6 milioni di euro nel 2022/23);

58,2 milioni (65,6 milioni di euro nel 2022/23); Costi per godimento di beni di terzi: 14,4 milioni di euro (14,5 milioni di euro nel 2022/23);

14,4 milioni di euro (14,5 milioni di euro nel 2022/23); Costi per il personale: 202,1 milioni di euro (173,1 milioni di euro nel 2022/23);

202,1 milioni di euro (173,1 milioni di euro nel 2022/23); Ammortamenti e svalutazioni: 43,9 milioni di euro (60,6 milioni di euro 2022/23);

43,9 milioni di euro (60,6 milioni di euro 2022/23); Altri costi: 30,7 milioni di euro (21,0 milioni di euro nel 2022/23)

30,7 milioni di euro (21,0 milioni di euro nel 2022/23) TOTALE: 366,2 milioni di euro (348,7 milioni di euro nel 2022/23)

Roma bilancio 2024 – Risultato netto

La differenza tra fatturato e costi è stata così positiva per 64,5 milioni di euro (rispetto al -71,7 milioni di euro del 2022/23). Il risultato ante imposte è stato negativo per 75,5 milioni di euro circa (con un impatto da 17 milioni di oneri finanziari rispetto ai 28,7 milioni del 2022/23), rispetto al -99,3 milioni del 2022/23, mentre il risultato netto è stato negativo per 81,3 milioni di euro contro il rosso di 102,7 milioni del 2022/23.

Roma bilancio 2024 – Debiti e patrimonio netto

Il patrimonio netto consolidato al 30 giugno 2024 è negativo per 407,7 milioni, rispetto al patrimonio netto negativo per 436,4 milioni del 2023, mentre a livello civilistico il patrimonio netto risulta negativo per 251,7 milioni rispetto al -263,7 milioni al 30 giugno 2023. Tuttavia, la Roma ha scelto di sfruttare l’ipotesi contenuta in uno dei diversi decreti legati all’emergenza Covid per differire il ripianamento della perdita entro il quinto esercizio successivo a quello chiuso, quindi rinviando il ripianamento all’esercizio in chiusura al 30 giugno 2026, in larga parte già coperta dagli apporti di capitale. In particolare, nel corso del 2023/24 la proprietà dei Friedkin ha versato 90 milioni nelle casse del club come finanziamenti soci, convertendo altri 110 milioni di finanziamenti soci in capitale. La quota di debiti legati ai soci ancora da convertire è così pari a 297 milioni di euro al 30 giugno 2024, rispetto a un patrimonio netto civilistico pari appunto a -251,7 milioni.

Sul fronte debiti, così, i debiti complessivi sono scesi a 636,2 milioni di euro (86887 milioni al 30 giugno 2023), di cui tuttavia appunto 297 milioni nei confronti dei Friedkin. L’indebitamento finanziario netto è invece pari a -139,4 milioni di euro, rispetto al -135,4 milioni del 30 giugno 2023, alla luce della liquidità a 39 milioni di euro (44 milioni al 30 giugno 2023).