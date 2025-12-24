Il gruppo Ferrero cresce in Italia: ricavi a 1,8 miliardi e utile di 202 milioni

Ferrero continua a crescere in Italia e chiude l’esercizio al 31 agosto 2025 con un fatturato di 1,8 miliardi di euro, l’1,8% in più del 2024, mentre l’utile delle attività italiane della holding supera i 200 milioni di euro a fronte dei 168,7 milioni di un anno fa. Alla presidenza arriva Massimo Micieli, manager da oltre 30 anni in Ferrero, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nell’ambito della gestione del capitale umano e delle dinamiche aziendali, a livello locale e internazionale. Prende il posto di Bartolomeo Salomone che lascia per raggiunti limiti di età.
Il gruppo guidato da Giovanni Ferrero conferma la centralità dell’Italia dove nell’esercizio ha investito altri 108 milioni di euro nei 4 poli produttivi (Alba, Pozzuolo Martesana, Sant’Angelo dei Lombardi e Balvano) garantendo sostanziale stabilità dell’organico che conta 7.000 dipendenti. Negli ultimi 10 anni di attività e nel solo perimetro nazionale gli investimenti industriali realizzati dal gruppo sul territorio hanno raggiunto 1,4 miliardi. Tutte le quattro società italiane – Ferrero Commerciale, Ferrero Industriale, FerreroManagement Services e Ferrero Technical Services – hanno realizzato risultati positivi.
“Nonostante le incertezze correlate al contesto economico, Ferrero da sempre ha voluto assumere impegni concreti di cura e attenzione verso le Persone e il Pianeta – spiega la società – riconoscendone una valenza non secondaria rispetto agli obiettivi di performance economica. Anche quest’anno ha operato ulteriormente sul territorio nazionale per ridurre il proprio impatto ambientale, per sostenere le comunità locali ed i territori in cui opera, anche tramite le attività della Fondazione Ferrero di Alba, promuovendo molteplici iniziative nel campo sociale, culturale e umanitario”.
Sul fronte delle vendite dei prodotti Ferrero, attraverso distribuzione moderna, negozi tradizionali e discount, non c’è stata soltanto una crescita a valore, ma anche delle quote di mercato nel perimetro nazionale. Un risultato, spiega Ferrero, raggiunto grazie al “valore generato dalla crescita del core business del cioccolato e in particolar modo delle ricorrenze, da Nutella, anche grazie al lancio di Nutella Plant Based e dal lancio di Tronky Sandwich”.
Per quanto riguarda le azioni sul sociale l’azienda di Alba conferma la collaborazione con Save the children, che prevede, tra l’altro, il progetto Kinder Joy of Moving, dedicato alla diffusione della cultura del movimento e dello sport tra i più giovani.
