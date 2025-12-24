Il gruppo Ferrero cresce in Italia: ricavi a 1,8 miliardi e utile di 202 milioni

Ferrero continua a crescere in Italia e chiude l’esercizio al 31 agosto 2025 con un fatturato di 1,8 miliardi di euro, l’1,8% in più del 2024, mentre l’utile delle attività italiane della holding supera i 200 milioni di euro a fronte dei 168,7 milioni di un anno fa. Alla presidenza arriva Massimo Micieli, manager da oltre 30 anni in Ferrero, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nell’ambito della gestione del capitale umano e delle dinamiche aziendali, a livello locale e internazionale. Prende il posto di Bartolomeo Salomone che lascia per raggiunti limiti di età.

Il gruppo guidato da Giovanni Ferrero conferma la centralità dell’Italia dove nell’esercizio ha investito altri 108 milioni di euro nei 4 poli produttivi (Alba, Pozzuolo Martesana, Sant’Angelo dei Lombardi e Balvano) garantendo sostanziale stabilità dell’organico che conta 7.000 dipendenti. Negli ultimi 10 anni di attività e nel solo perimetro nazionale gli investimenti industriali realizzati dal gruppo sul territorio hanno raggiunto 1,4 miliardi. Tutte le quattro società italiane – Ferrero Commerciale, Ferrero Industriale, FerreroManagement Services e Ferrero Technical Services – hanno realizzato risultati positivi.