In attesa di Repubblica e La Stampa, Gedi cede La Sentinella del Canavese

Aspettando novità sul fronte legato a Repubblica e La Stampa, continua la vendita dei prodotti editoriale da parte di Gedi, il gruppo editoriale che fa capo a Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann. La società ha infatti annunciato di aver firmato un accordo per la vendita di “La Sentinella del Canavese”, testata dell’area di Ivrea, Canavese e della Bassa Valle d’Aosta che esce in edicola quattro volte a settimana.

«Il Gruppo GEDI comunica di aver sottoscritto un accordo preliminare per la cessione della testata “La Sentinella del Canavese” (e delle relative attività digitali) alla Società Ledi s.r.l», si legge nella nota di Gedi.