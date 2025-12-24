Come funziona il mercato a saldo zero: la norma e i paletti

Come funziona il mercato a saldo zero? Ieri è arrivato il via libera a 18 club per la Serie A, mentre Pisa e Napoli al momento dovranno operare a saldo zero. In attesa di eventuali provvedimenti da parte dei due club (come vedremo, si può anche uscire dal blocco, con il club toscano ad esempio che ha già iniziato a ripianare con versamenti programmati per uscire dal blocco), l’attenzione ora va in particolare al funzionamento della norma.

Nel calcolo rientra non solo il saldo finanziario complessivo, ma anche la differenza tra il costo contrattuale residuo dei calciatori usciti (parte fissa e variabile ancora maturabile) e il costo contrattuale dei nuovi tesserati. Finché il provvedimento rimane attivo, inoltre, non è possibile rinegoziare al rialzo gli ingaggi dei calciatori già in rosa.

Nello specifico, infatti, la norma spiega: “Ai fini della definizione del saldo positivo si terrà conto, oltre che del saldo finanziario complessivo, anche della differenza tra il residuo costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile ancora maturabile, dei calciatori ceduti o con i quali sia intervenuta rinuncia agli emolumenti o risoluzione contrattuale e il costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile dei nuovi calciatori tesserati. Il costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile, di tutti i calciatori tesserati, non potrà essere oggetto di rinegoziazione in aumento fino alla revoca del provvedimento”.

Blocco rafforzato se la situazione peggiora

Il meccanismo prevede anche un secondo livello di intervento. Qualora, al momento del deposito successivo, l’indicatore:

risulti ancora superiore alla soglia, e

presenti un valore più elevato rispetto a quello che aveva fatto scattare il primo provvedimento,

viene imposto un nuovo blocco totale delle operazioni di tesseramentoper la sessione di mercato seguente, sempre accompagnato dal divieto di aumentare i costi contrattuali dei tesserati.

Come si ottiene la revoca del blocco

Le misure possono essere revocate esclusivamente se la società dimostra di aver coperto l’eccedenza attraverso immissione di risorse proprie, secondo modalità rigidamente definite. Sono ammesse soltanto: