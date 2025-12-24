Il business del Real Madrid: perché i blancos sono il club più ricco al mondo

Il Real Madrid che conosciamo noi oggi è la macchina quasi perfetta che è riuscita a mettere insieme successi sul campo e bilanci in attivo diventando il club più dominante e influente al mondo, quello che quest’anno ha dichiarato per la seconda volta di seguito più di 1 miliardo di ricavi. Ma il Real non è stato sempre così anzi, anche i blancos hanno passato momenti di crisi.

In questo video cercheremo di capire quindi com’è nato l’impero moderno del Real, faremo un confronto con i top club italiani cercando di capire come sia potuto accadere che meno di 25 anni fa squadre come Milan e Juventus incassavano più dei blancos e oggi invece non arrivano neanche a metà dei suoi ricavi e infine analizzeremo l’ultimo bilancio del club spagnolo per capire concretamente da dove proviene la ricchezza merengues.