Il business del Real Madrid: perché i blancos sono il club più ricco al mondo

In 25 anni il Real Madrid è riuscito a mettere insieme successi sul campo e bilanci in attivo affermandosi come il club più influente al mondo. In questo video cercheremo di capire com’è nato l’impero moderno del Real, faremo un confronto con i top club italiani e analizzeremo l’ultimo bilancio del club spagnolo per capire da dove proviene la ricchezza merengues.

VIDEO ANALISI

Il Real Madrid che conosciamo noi oggi è la macchina quasi perfetta che è riuscita a mettere insieme successi sul campo e bilanci in attivo diventando il club più dominante e influente al mondo, quello che quest’anno ha dichiarato per la seconda volta di seguito più di 1 miliardo di ricavi. Ma il Real non è stato sempre così anzi, anche i blancos hanno passato momenti di crisi.

In questo video cercheremo di capire quindi com’è nato l’impero moderno del Real, faremo un confronto con i top club italiani cercando di capire come sia potuto accadere che meno di 25 anni fa squadre come Milan e Juventus incassavano più dei blancos e oggi invece non arrivano neanche a metà dei suoi ricavi e infine analizzeremo l’ultimo bilancio del club spagnolo per capire concretamente da dove proviene la ricchezza merengues.

Cosa scoprirai nel video:

  • Il modello di business del Real Madrid e le scelte strategiche che lo hanno reso un brand globale
  • L’era Florentino Pérez: dalla crisi economica alla rinascita del club
  • I Galácticos: l’impatto di Figo, Zidane, Beckham, Cristiano Ronaldo, Mbappé e Bellingham
  • Confronto con i top club italiani (Milan, Juventus e Inter) e il perché del divario economico
  • Analisi dell’ultimo bilancio del Real Madrid: ricavi commerciali, diritti TV, stadio Bernabéu e player trading.

Se vuoi capire come funziona davvero il business del calcio moderno e perché il Real Madrid è diventato un modello unico al mondo, questo video fa per te.

