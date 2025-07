Real Madrid, ricavi a 1,2 miliardi e bilancio in utile di 24 milioni nel 2024/25

Il Consiglio di Amministrazione del Real Madrid ha approvato il bilancio al 30 giugno 2025, chiuso nuovamente in utile dal club madrileno con ricavi che hanno raggiunto quota record con dati quindi in crescita rispetto all’esercizio al 30 giugno 2024.

Bilancio Real Madrid 2025, i ricavi

I ricavi operativi (al netto delle plusvalenze) dell’esercizio 2024/25 hanno raggiunto per il Real Madrid quota 1,185 miliardi di euro, con un incremento di 111 milioni di euro (+10,4%) rispetto al 2023/24, anno in cui il club aveva superato per la prima volta la soglia del miliardo di euro. Il rapporto costi/ricavi si è attestato al 43%, migliorando di 4 punti percentuali rispetto all’anno precedente (47%) e rappresentando il valore più basso dal 2000.

«Tutte le aree di business hanno registrato una crescita, ad eccezione delle trasmissioni televisive, a causa del nuovo sistema UEFA di distribuzione dei ricavi e di minori introiti dalla Liga rispetto al 2023/24. Si sono distinti in particolare gli aumenti nei ricavi da competizioni, marketing e stadio. Nel settore delle competizioni e amichevoli, i ricavi derivanti dalla prima parte del Mondiale per Club hanno compensato la riduzione dovuta alla mancata vittoria della Champions (conquistata l’anno precedente), mentre vi è stato un incremento anche da amichevoli e dalla finale di Coppa del Re», ha spiegato il Real Madrid in un comunicato.

«Nel settore commerciale, vi è stata una crescita significativa del merchandising e delle sponsorizzazioni, con la firma di nuovi importanti accordi. Per quanto riguarda lo stadio, il 2024/25 è stato il primo esercizio completo senza restrizioni dovute ai lavori, permettendo uno sfruttamento più ampio delle attività ricorrenti legate alla capienza e alle attività commerciali, con un aumento significativo dei ricavi, anche se alcuni settori (come ristorazione e concerti) non sono ancora a pieno regime».

Bilancio Real Madrid 2025, il risultato netto

Il risultato operativo è stato poositivo per 208 milioni di euro, in aumento di 65 milioni (+45%) rispetto all’anno precedente, con un margine del 18% sui ricavi (contro il 13% del 2023/24). Includendo le cessioni di giocatori e altre immobilizzazioni, si arriva a un EBITDA totale di 243 milioni di euro, in crescita di 87 milioni (+55%) rispetto ai 156 milioni dell’anno precedente. Dal 2019/20 al 2024/25, il Club ha ottenuto un EBITDA medio annuo di 186 milioni di euro, nonostante la pandemia da Covid-19 e le limitazioni dovute ai lavori allo stadio. Il risultato netto dopo le imposte è stato così positivo per 24 milioni di euro, in crescita del 56% (9 milioni in più) rispetto all’anno precedente.

Il patrimonio netto al 30 giugno 2025 ammonta a 598 milioni di euro, mentre la liquidità al 30 giugno 2025 è pari a 166 milioni di euro, in crescita rispetto agli 82 milioni del 2024, escludendo i fondi del prestito per lo stadio. Il cash flow operativo e finanziario ha generato un incremento di 84 milioni di euro, dopo aver coperto tutte le spese operative, investimenti e il servizio del debito (40 milioni per prestiti ICO e 60 per il prestito dello stadio).

In aggiunta, il Club dispone di 425 milioni di euro in linee di credito non utilizzate. La posizione debitoria netta, escluso lo stadio, è pari a 12 milioni di euro, in linea con il 2024 (8 milioni). Nel 2024/25 sono stati investiti 194 milioni di euro in strutture (escluse le opere allo stadio) e calciatori, con anticipazioni per il Mondiale per Club. Per il progetto dello stadio Santiago Bernabéu, al 30 giugno 2025 sono stati investiti 1.347 milioni di euro, vicini al totale previsto. Il prestito di 1.170 milioni di euro è stato completamente erogato entro novembre 2023. Dopo aver pagato solo interessi nei primi anni, nel 2023/24 è iniziato il rimborso del capitale (15 milioni), proseguito con altri 23 milioni nel 2024/25, portando il debito residuo a 1.132 milioni di euro.