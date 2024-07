Real da record: primo club a superare un miliardo di ricavi e bilancio 2023 in utile

Un nuovo record per il Real Madrid. Questa volta non si tratta di campionati vinti o di Champions League sollevate al cielo, ma ci spostiamo in ambito economico-finanziario. Il club della capitale spagnola è il primo nella storia ad avere fatto registrare ricavi caratteristici (escluse dunque le plusvalenze) superiori a un miliardo di euro.

Nel dettaglio, come sottolineato dal club in una nota, i ricavi dell’esercizio 2023/24 «hanno raggiunto la cifra di 1.073 milioni di euro, con un aumento di 230 milioni di euro (+27%) rispetto all’esercizio 2022/23. In questo esercizio, nonostante lo stadio non fosse ancora pienamente operativo, il club è riuscito a superare la soglia di un miliardo di euro di ricavi operativi, cifra mai raggiunta da nessun altro club di calcio».

Real Madrid Bilancio 2023 2024 – I ricavi dei Blancos

Tutte le linee del business dei Blancos hanno registrato una crescita, ad eccezione di quella legata ai diritti tv, dove i ricavi fatti registrare dalla Liga nel 2023/24 sono stati inferiori a quelli del 2022/23. Spiccano in particolare gli aumenti di ricavi ottenuti a livello di marketing e di stadio. Per quanto riguarda l’attività commerciale, durante l’esercizio 2023/24 il club ha notevolmente potenziato sia l’attività di merchandising sia quella di sponsorizzazione, in particolare accogliendo il nuovo sponsor di manica HP.

Per quanto riguarda lo stadio, sebbene non siano ancora state completate le opere di sviluppo commerciale della ristrutturazione, c’è stata una progressiva maggiore disponibilità dell’impianto in termini di capienza e sfruttamento commerciale durante l’esercizio, avviando nella parte finale dell’esercizio la commercializzazione di nuovi prodotti, in particolare grandi eventi e un nuovo prodotto premium legato ai nuovi posti VIP.

Tutto ciò si è tradotto in un aumento notevole dei ricavi da stadio, anche se sarà nel 2024/25 che la struttura sarà pienamente operativa in tutti i suoi settori. Infine, i ricavi delle competizioni internazionali sono aumentati grazie alla conquista della UEFA Champions League, la quindicesima della storia per le Merengues.

Real Madrid Bilancio 2023 2024 – Il rapporto tra ricavi e costi

Il rapporto tra ricavi e costi si è attestato al 47%, migliorando addirittura di sette punti percentuali rispetto all’anno precedente (54%) nonostante l’impatto della conquista dei titoli sportivi (e dunque più bonus a livello di personale tesserato). Senza considerare questo impatto, il valore del rapporto nel 2023/24 sarebbe stato del 44,5%, il più basso raggiunto dal club negli ultimi anni.

Il valore fatto registrare dal Real Madrid è inferiore al 50%, considerato il livello di eccellenza, e molto al di sotto del valore del 70%, che è il livello massimo raccomandato dall’ECA (European Club Association). Attraverso la crescita dei ricavi il contenimento delle spese, il Real è riuscito negli ultimi 20 anni, anche negli esercizi colpiti dall’emergenza Covid, a mantenere sotto controllo il livello del rapporto, al di sotto di quello raccomandato dall’ECA.

Includendo nei conti il risultato della gestione dei diritti dei calciatori al 2023/24 (13 milioni di euro), si ottiene un EBITDA positivo per 156 milioni di euro, un valore simile a quello dell’esercizio 2022/23 (158 milioni di euro), quando le plusvalenze furono pari a 73 milioni di euro, un importo superiore di 60 milioni di euro rispetto a quello raggiunto nell’esercizio 2023/24.

Real Madrid Bilancio 2023 2024 – Il risultato netto

Sulla base di questi indicatori, il Real ha quindi potuto chiudere l’esercizio con un utile di 16 milioni di euro, il 32% in più rispetto all’esercizio precedente (12 milioni di euro). «Il club continua così a ottenere utili anno dopo anno dall’inizio del secolo, tutto ciò in un contesto economico caratterizzato da perdite generalizzate e molto significative accumulate nel periodo 2019/20 – 2022/23 dalla maggior parte dei club europei più rilevanti, perdite che persistono anche in molti club nell’esercizio 2023/24», spiega la società.

Real Madrid Bilancio 2023 2024 – Patrimonio netto e debiti

Come conseguenza degli utili ottenuti, il club ha incrementato anno dopo anno il valore del suo patrimonio netto fino a raggiungere, al 30 giugno 2024, un valore di 574 milioni di euro. Oltre a un saldo di cassa di 82 milioni di euro, il club dispone inoltre al 30 giugno 2024 di linee di credito non utilizzate per un importo di 395 milioni di euro. Queste disponibilità finanziarie permettono di affrontare comodamente i pagamenti previsti.

Durante l’esercizio 2023/24 il debito è aumentato di 55 milioni di euro a causa degli investimenti effettuati (267 milioni di euro escluso il progetto di ristrutturazione del Santiago Bernabeu). Tra questi investimenti spiccano in particolare l’investimento in giocatori per 239 milioni di euro e l’inizio della costruzione del parcheggio del Paseo de la Castellana, dove sono stati investiti 16 milioni di euro.

«Osservando l’evoluzione storica del debito netto, si constata che il club ha effettuato dal giugno 2009 uno sforzo intenso e costante di riduzione del debito, sforzo intensificatosi con lo scoppio della pandemia del Covid-19 nel 2020, il cui effetto ha fatto salire il debito netto del club fino a 241 milioni di euro. Confrontando questo valore con l’attuale di 8 milioni di euro, si evidenzia che il club è riuscito a compensare, attraverso le misure di risparmio adottate e altre iniziative di miglioramento del business, la perdita di ricavi vicina ai 400 milioni di euro provocata dalla pandemia e il conseguente impatto in termini di minore cassa e quindi maggiore debito netto», ha sottolineato il Real.

Real Madrid Bilancio 2023 2024 – Evoluzione della gestione

Il principale aspetto da considerare in relazione all’esercizio 2024/25 è il completamento dei lavori di ristrutturazione dello stadio. Durante l’esercizio 2023/24 sono stati completati i lavori relativi alle varie componenti strutturali del progetto (facciata, copertura, prato retrattile) ed è stata effettuata una parte delle attività relative allo sviluppo dei business (area VIP, tour, RM Experience, eventi, ristorazione, negozio), che saranno completate nell’esercizio 2024/25 per concludere così la ristrutturazione.

Il completamento dei lavori avrà il corrispondente effetto sui ricavi dello stadio, che sebbene siano già aumentati durante l’esercizio 2023/24, cresceranno definitivamente con la nuova stagione, quando l’impianto sarà pienamente operativo in tutti i suoi settori. Ovviamente, l’aumento dei ricavi si tradurrà anche nel corrispondente aumento delle spese legate allo sfruttamento dello stadio.

Per quanto riguarda l’attività commerciale, durante l’esercizio 2023/24 il club ha notevolmente potenziato sia l’attività di merchandising sia quella di sponsorizzazione. «Il club prevede che questo impulso commerciale continui e si rafforzi nell’esercizio 2024/25, sostenuto dalla proiezione dell’immagine derivata sia dalla composizione della rosa dei giocatori e dai successi sportivi sia dallo stadio ristrutturato», spiega il Real.

«Nel settore sportivo, la società intende continuare a rafforzare e sviluppare il proprio modello volto a continuare a ottenere successi nel calcio e nel basket. Come fatto più rilevante in questo senso, spicca l’ingaggio del giocatore Kylian Mbappé nella prima squadra di calcio dalla stagione 2024/25. Tutto ciò dovrà essere supportato da un modello economico che persegua una crescita autosostenibile dove, attraverso uno sforzo combinato di crescita/diversificazione dei ricavi e di contenimento dei costi, si ottengano una redditività e una struttura finanziaria la cui solvibilità permetta al club di affrontare gli investimenti necessari per lo sviluppo della sua attività», concludono i Blancos.